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مرأة

طريقة عمل مشروب الما ورد لترطيب الجسم فى الحر.. فيديو

الأربعاء 20/مايو/2020 - 01:20 م
الما ورد
الما ورد
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نهى هجرس
مع ارتفاع درجات الحرارة فى الصيام، يفقد الجسم العديد من السوائل طوال اليوم، ويحتاج إلى تناول المشروبات الباردة التى تساعد على ترطيب الجسم.

ولذلك نقدم لكم طريقة عمل مشروب الماورد على طريقة الشيف نورا السادات

مكونات مشروب الما ورد
ماء ورد
ماء
ثلج
حلقات ليمون
نعناع


طريقة تحضير مشروب الما ورد
فى كوب كبير ضعى القليل من قطع الثلج ثم قومى بإضافة النعناع
ضعى شرائح الليمون المقطعة مع النعناع والثلج بالطريقة المفضلة
ضعى 3 ملاعق من ماء الورد على المكونات 
قومى بإضافة الماء البارد على المكونات واتركيه دقائق حتى تمتزج المكونات معا
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