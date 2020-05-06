مفاجأة للسيدات.. طرق سريعة لتخزين الفاصوليا الخضراء والبصل والفلفل الرومى

تعد هذه الايام هي موسم الفاصوليا الخضراء ، حيث تتواجد حاليا بكثرة فى الأسواق، وتحتاج ربة المنزل لتخزينها فى الفريزر ، وذلك لتوفير الوقت أثناء إعداد الطعام فى المنزل، لذلك كشف موقع هيلث عن الطريقة الصحيحة لتخزين الفاصوليا والثوم والبصل.

طريقة تخزين الفاصوليا الخضراء

- تشوح الفاصوليا الخضراء في الزيت بدون تقطيع.

- تترك الفاصوليا لتبرد ثم تحفظ في أكياس بالفريزر

طريقة تخزين البصل

- يشوح البصل في الزيت والملح والفلفل الأسود، وعندما يذبل يرفع ويخزن في علب بالثلاجة.

طريقة تخزين الفلفل الرومي

- يغسل الفلفل جيدًا ثم يقطع حسب الرغبة

- قومى بحفظ الفلفل في أكياس بالفريزر

- يخرج عند الاستخدام على أن يترك لمدة نصف ساعة حتى يذوب الثلج