مفاجأة للسيدات.. طرق سريعة لتخزين الفاصوليا الخضراء والبصل والفلفل الرومى

تعد هذه الايام هي موسم الفاصوليا الخضراء ، حيث تتواجد حاليا بكثرة فى الأسواق، وتحتاج ربة المنزل لتخزينها فى الفريزر ، وذلك لتوفير الوقت أثناء إعداد الطعام فى المنزل، لذلك كشف موقع هيلث عن الطريقة الصحيحة لتخزين الفاصوليا والثوم والبصل.
طريقة تخزين الفاصوليا الخضراء
- تشوح الفاصوليا الخضراء في الزيت بدون تقطيع.
- تترك الفاصوليا لتبرد ثم تحفظ في أكياس بالفريزر
طريقة تخزين البصل
- يشوح البصل في الزيت والملح والفلفل الأسود، وعندما يذبل يرفع ويخزن في علب بالثلاجة.
طريقة تخزين الفلفل الرومي
- يغسل الفلفل جيدًا ثم يقطع حسب الرغبة
- قومى بحفظ الفلفل في أكياس بالفريزر
- يخرج عند الاستخدام على أن يترك لمدة نصف ساعة حتى يذوب الثلج