مش معروفة .. أطعمة فعالة فى علاج الاكتئاب والحزن بسرعة .. أغربها الفول والطماطم

لن تصدق .. هذا الطعام يعالج الاكتئاب من أول مرة

طعام مذاقه لذيذ يزيد الشعور بالسعادة ويعالج الاكتئاب





يعد الاكتئاب والحزن من أكثر المشاعر السلبية السائدة بين عدد كبير من الناس خاصة في ظل انتشار وباء كورونا عالميا، ولكن مع الأسف الاكتئاب والحزن يجعلان الإنسان أكثر عرضة للأمراض والاستسلام لهذه المشاعر السلبية يدمر صحتنا النفسية والجسدية، حيث يزيد فرص إصابتنا بالأمراض الخطيرة والمزمنة مما يحتم ضرورة إيجاد حل سريع وفعال .





نعرض لكم فى هذا التقرير أهم الأطعمة الطبيعية القادرة على علاج الاكتئاب والحزن وزيادة إفراز هرمونات السعادة وتزيد صحة الجسم.





جوز الهند

ذكر موقع " MSN" أن جوز الهند يعد من أقوى الاطعمة التى تساعد فى التغلب على الاكتئاب والحزن فهو غني بمجموعة من الدهون الثلاثية متوسطة السلسلة والدهون التي تجعل الحالة المزاجية الأفضل.





وجدت دراسة مشتركة من الباحثين في Yale و SUNY Albany أن جوز الهند اللذيذ له تأثير قوى على الجهاز العصبي ويحسن صحته مما يساعد الانسان على مقاومة الاكتئاب والحزن والقلق.

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يمكن تناول جوز الهند في عدة أشكال، منها: اضافته للمخبوزات ، وضع كريمة جوز الهند للقهوة،

جميعنا يعيش حالة من التوتر والقلق نتيجة كثرة الأحداث والمواقف التى الصادمة نتعرض لها وقد تصل بالبعض إلى أنه ينسى شعور السعادة والفرح تماما.

البنجر

ويعد البنجر الطازج الذي تم شراؤه من مكان جيد فعال جدا في علاج القلق والتوتر والاكتئاب، حيث يقلل البنجر الشعور بهم من أول قضمة ويزداد الشعور بالسعادة مع كل قضمة إضافية نتناولها.

يحتوي البنجر على البيتين ، الذي يدعم إنتاج السيروتونين في الدماغ المسئولة عن منح الشعور بـ السعادة مما يرفع حالتك المزاجية بشكل مستمر.

ويرجع سر علاقة البنجر القوية بالسعادة على احتوائه على جرعة قوية من حمض الفوليك فيها ، مما يعمل على استقرار الصحة العاطفية والعقلية ، و يزيد الشعور بـ السعادة مع كل قضمة.





والمشروبات التى تحتوى على جوز الهند مثل السوبيا، أو تناول شرائحه الطازجة.





أما موقع "everydayhealth" فقد ذكر قائمة اخرى من أهم الأطعمة التى تساعد في علاج الاكتئاب وغير معروفة لعدد كبير من الناس، وهى:

التوت

ينصح بتناوله يوميا فهو غنى بمضادات الأكسدة القادرة على إصلاح الخلايا ومنع الاكتئاب



البصل

يرى دكتور فيرمان.أن الحالة النفسية المتزنة ترتبط بشكل كبير بتمتع الجسم بحالو صحية جيدة ومن أفضل المواد القادرة على ذلك هى البصل وعائلته كالكرات والثوم

الطماطم

الطماطم من أغنى الأطعمة بمضادات الاكتئاب وينصح الأطباء بتناولها يوميا بشرط أن تكون طازجة أو الاعتماد عليها فى اعداد طبق السلطة.



الفول

غنى بالألياف الغذائية القادرة على ضبط الحالة المزاجية بالإضافة لحمض الفوليك الذى يدعم الصحة النفسية.





الخضر الورقية

الخضر الورقية وتحديدا ذات اللون الداكن تحارب الالتهاب وتمنع تكون مسببات الاكتئاب فى الجسم.



الجوز

غنى بأحماض أوميجا 3التى لها دور كبير فى تعزيز صحة المخ ومنع الاكتئاب



التفاح

يحسن الحالة المزاجية ويمنع الاكتئاب وغنى بمضادات الأكسدة والألياف.



الأفوكادو

أطعمة قوية فى علاج الاكتئاب لاحتوائها على دهون صحية يحتاجها المخ وتجعله يعمل بسلاسة.



البذور

مثل بذور الكتان وعباد الشمس من الأطعمة التى تحتوى على نسبة جيدة من الأوميجا 3 مما يدعم صحة الجسم والحالة النفسية.