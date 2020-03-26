لمرضى السكري.. نبات غير متداول يحسن الصحة

يعد مرض السكرى من الأمراض المزمنة التى تلازم الإنسان طوال حياته وفي نفس الوقت لها العديد من المضاعفات الخطيرة كالقدم السكرى ومشاكل النظر والتى تحدث بسبب عدم الانتباه لنسبة السكر وضبطها بالطعام والدواء.





وعرض موقع " verywellhealth " اهم فوائد نبات المورينجا لمرضى السكرى وفقا لعدد الدراسات الطبية.





تشير الأبحاث إلى أن المورينجا قد تساعد في مكافحة مرض السكري من خلال موازنة السكر في الدم وتقليل المضاعفات ، على الرغم من عدم دقة كيفية عمله بدقة. إحدى النظريات هي أنه يعزز إنتاج الأنسولين ، كما تشير تجربة سريرية صغيرة نشرت في عام 2016. في دراسة للمتطوعين الأصحاء ، تبين أن جرعة واحدة من 4 غرام من مسحوق أوراق المورينجا تزيد من الأنسولين المتداول وتخفض نسبة السكر في الدم. 6﻿ .





وجدت تجربة سريرية صغيرة نشرت في مجلة Nutrients في عام 2018 أن المورينغا قد يقلل من ارتفاع السكر في الدم بعد الوجبة. اشتملت الدراسة على 17 شخصًا مصابًا بداء السكري و 10 أشخاص أصحاء ووجدت المورينجا أنه يبدو أنه يخفف من ارتفاع السكر في الدم بعد الوجبات. 7﻿





وجدت دراسة أجريت عام 2019 على الفئران أن المورينجا قد تساعد مرض السكري عن طريق الحد من مقاومة الأنسولين ، وهي حالة تكون فيها خلايا الجسم أقل قدرة على امتصاص جلوكوز الدم. تم تغذية الفئران في الدراسة بنظام غذائي عالي الفركتوز لمقاومة الأنسولين. بعد أربعة أسابيع من العلاج مع المورينجا ، تحسنت حساسية الأنسولين ، وساعدت على تقليل نسبة السكر في الدم. 8﻿



