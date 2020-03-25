الثوم سلاح ذو حدين.. يعالج 6 أمراض في الجسم.. وماذا يحدث عند تناوله أثناء نزلات البرد.. 5 ممنوعين من تناوله

8 فوائد صحية للثوم أبرزها تنقية الجسم

اكتشف علاقة الثوم بنزلات البرد والأنفلونزا

5 أشخاص ممنوعين من تناول الثوم





يعد الثوم من أفضل المواد الطبيعية للوقاية من الأمراض حيث يحتوي على كم كبير من العناصر الغذائية المفيدة مما يجعله من أكثر الأطعمة القادرة على الحفاظ على صحة الإنسان وحمايته من عدد كبير من الأمراض بمشرط ان يتم تناوله بمقدار معتدل 2 لـ 3 فصوص ثوم ويمكن إضافتها للأطباق المختلفة، و يزيد قوة الجهاز المناعي كما يعد مضادًا حيويًا طبيعيًا. يحتوي على كم كبير من العناصر الغذائية المفيدة مما يجعله من أكثر الأطعمة القادرة على الحفاظ على صحة الإنسان وحمايته من عدد كبير من الأمراض بمشرط ان يتم تناوله بمقدار معتدل 2 لـ 3 فصوص ثوم ويمكن إضافتها للأطباق المختلفة، و





نكشف في هذا التقرير اهم المعلومات التي يمكن معرفتها عن اثار الثوم على الصحة سواء الفوائد والأضرار والأشخاض الممنوعين من تناوله.





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بعد ظهوره في الصين .. حقائق مهمة عن فيروس هانتا عرض موقع " food.ndtv " اهم 8 فوائد صحية لتناول الثوم او استخدامه بشكل منتظم.

- يساعد تناول الثوم بكميات معتدلة على تنقية الدم من السموم

- يساعد تناول الثوم على تقوية الجهاز التنفسي والوقاية من البرد والأنفلونزا

- يساعد في الوقاية من أمراض القلب ويخفض مستوى الكوليسترول والسكر في الدم

- يعد الثوم مضاد للبكتيريا وللطفيليات مما يساعد في الوقاية من عدد كبير من الأمراض

- يحتوي على مواد تساعد في الوقاية من السرطان

- يلعب دورا مهما في جمال البشرة والشعر

- يساعد في علاج الجروح حيث يتم وضعه في ضمادة فوق الإصابة.

الممنوعون من الثوم

ولكن في نفس الوقت لايمكن لكل الناس تناول الثوم للوقاية من الأمراض وذكر موقع " verywellhealth " أن تناول الثوم يشكل خطورة على بعض الأفراد لإصابتهم ببعض الأمراض .

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- مرضى السكري حيث يقلل الثوم من مستويات الجلوكوز في الدم ويزيد من إفراز الأنسولين ، لذلك يجب استخدامه بحذر من قبل الأشخاص الذين يتناولون أدوية تخفض نسبة السكر في الدم.

- من يعانون من حساسية النباتات من عائلة الزنبق مثل (البصل والكراث والثوم المعمر) عليهم تجنب تناول الثوم.

- يجب على النساء الحوامل تجنب الثوم في شكل مكمل لأنه قد يزيد من خطر النزيف

- يجب ألا يستهلك مرضى الربو الثوم لأنه قد يكون له آثار جانبية.

.- يجب تجنب الثوم قبل العمليات الجراحية أو العمليات الطبية.





الثوم والبرد

تعد نزلات البرد من أخطر الأمراض التي قد يتعرض لها الإنسان في هذا التوقيت بسبب انتشار فيروس كورونا، ويمكننا الوقاية منه بتناول الثوم باستمرار، حيث يعتبر من أكثر العلاجات المنزلية شيوعًا لنزلات البرد.

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وذكر موقع ".verywellhealth " أن العديد من الثقافات لديها علاج منزلي للبرد باستخدام الثوم ، سواء كان حساء الدجاج مع الكثير من الثوم ، أو مشروب مصنوع من الثوم الخام المسحوق ، أو تناول الثوم الخام.

يعتقد أن سر الثوم هو الأليسين ، والذي أظهر خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، حيث إن الليسين هو ما يمنح الثوم نكهة ساخنة مميزة لزيادة كمية الأليسين إلى أقصى حد ، يجب تقطيع الثوم الطازج أو سحقه ، ويجب أن يكون خامًا. كما أنها متوفرة في شكل حبوب.

في إحدى الدراسات التي شملت 146 شخصًا ، تلقى المشاركون إما مكمل ثوم أو دواء وهمي لمدة 12 أسبوعًا بين نوفمبر وفبراير. قلل الأشخاص الذين تناولوا الثوم من خطر الإصابة بالبرد بأكثر من النصف. ووجدت الدراسة أيضًا أن الثوم يقلل من وقت الشفاء لدى الأشخاص الذين أصيبوا بالبرد. هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد هذه النتائج.

يحتوي الثوم على بعض الآثار الجانبية المحتملة والمخاوف المتعلقة بالسلامة. ربما تكون رائحة الفم الكريهة ورائحة الجسم من أكثر الآثار الجانبية شيوعًا ؛ ومع ذلك ، تم الإبلاغ عن الدوخة والتعرق والصداع والحمى والقشعريرة وسيلان الأنف. قد تهيج كميات كبيرة الفم أو تؤدي إلى عسر الهضم.