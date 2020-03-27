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مرأة

للتغلب على الاكتئاب والحزن .. تناول هذا الطعام اللذيذ

الجمعة 27/مارس/2020 - 11:52 م
للتغلب على الاكتئاب
للتغلب على الاكتئاب والحزن .. تناول هذا الطعام اللذيذ
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اسماء محمد
يعد الاكتئاب والحزن من أكثر المشاعر السلبية السائدة بين عدد كبير من الناس خاصة في ظل انتشار وباء كورونا عالميا ولكن مع الاسف الاكتئاب والحزن يجعلان الانسان اكثر عرضة للأمراض.

وذكر موقع "  MSN" أن جوز الهند يعد من أقوى الاطعمة التى تساعد فى التغلب على الاكتئاب والحزن فهو غني بمجموعة من الدهون الثلاثية متوسطة السلسلة والدهون التي تجعل الحالة المزاجية الأفضل. 
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وجدت دراسة مشتركة من الباحثين في Yale و SUNY Albany أن جوز الهند اللذيذ له تأثير قوى على الجهاز العصبي ويحسن صحته مما يساعد الانسان على مقاومة الاكتئاب والحزن والقلق. 

يمكن تناول جوز الهند في عدة أشكال، منها: اضافته للمخبوزات ، وضع كريمة جوز الهند للقهوة، والمشروبات التى تحتوى على جوز الهند مثل السوبيا، أو تناول شرائحه الطازجة.

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