في 24 ساعة.. البرازيل تسجل أكثر من 26 ألف إصابة بكورونا

أعلنت السلطات البرازيلية، اليوم الجمعة، تسجيل 26417 إصابة جديدة بفيروس كورو نا ليرتفع إجمالي المصابين لديها إلى 438238.









وقالت وزارة الصحة في البرازيل إنه تم تسجيل 1156 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي المتوفين في البلاد إلى 26754 حالة.









وتجاوزت البرازيل، الولايات المتحدة من حيث عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا اليوم لكن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي لحالات الإصابة والوفيات، أكبر مما تشير إليه الاحصاءات الرسمية، لأن قدرة البرازيل على إجراء الاختبارات ما زالت بطيئة.









ويواجه الرئيس جايير بولسونار، انتقادات شديدة بسبب سياسته في احتواء تفشي الوباء ، والذي أدى إلى استقالة وزيرين للصحة، وكذلك بسبب إصراره على رفض إجراءات التباعد الاجتماعي ودفاعه عن استخدام أدوية، لا تحظى بالموافقات اللازمة لعلاج الفيروس.



