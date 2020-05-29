سرير البيت أفضل من المستشفى.. شريف منير يطالب متابعيه بتوخي الحذر بسبب كورونا

طالب الفنان شريف منير متابعيه بتوخي الحذر في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد وزيادة اعداد الاصابات يوميا بأرقام كبيرة.

وكتب شريف منير عبر حسابة بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام قائلا "سرير البيت أفضل من سرير المستشفي وضيق الرزق افضل من ضيق التنفس والحظر في بيتك مع أولادك افضل من العزل لوك فقط قول الحمد لله".



وتابع "الاعداد بتزيد لازم ناخد بالنا ومننياش".





أنا و بنتي .. شريف منير بصحبة ابنته اسما فى عيد ميلادها

ويشارك شريف منير في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه " مع ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى وجارٍ اختيار باقي الفنانين المشاركين فى بطولة العمل.



تدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.