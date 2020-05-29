AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

سرير البيت أفضل من المستشفى.. شريف منير يطالب متابعيه بتوخي الحذر بسبب كورونا

الجمعة 29/مايو/2020 - 07:00 ص
شريف منير
شريف منير
Advertisements
مصطفى كرم

طالب الفنان شريف منير متابعيه بتوخي الحذر في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد وزيادة اعداد الاصابات يوميا بأرقام كبيرة.

وكتب شريف منير عبر حسابة بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام قائلا "سرير البيت أفضل من سرير المستشفي وضيق الرزق افضل من ضيق التنفس والحظر في بيتك مع أولادك افضل من العزل لوك فقط قول الحمد لله".

وتابع "الاعداد بتزيد لازم ناخد بالنا ومننياش".


أنا و بنتي .. شريف منير بصحبة ابنته اسما فى عيد ميلادها

ويشارك شريف منير في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه " مع ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى وجارٍ اختيار باقي الفنانين المشاركين فى بطولة العمل.

تدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول تعليق من شريف منير بعد طرح بوستر مسلسله ونحب تاني ليه.. شاهد

شريف منير يشارك متابعيه بوستر مسلسل "ونحب تانى ليه".. شاهد

كل ما بتكبر بتحلو.. شريف منير يوجه رسالة لمتابعيه.. شاهد

شاهد.. شريف منير يشارك متابعيه بصورة من كواليس "ونحب تاني ليه"

من الكواليس.. شريف منير يروج لمسلسل ونحب تاني ليه لرمضان 2020

بعد تصاعد الأحداث في مسلسل ونحب تاني ليه.. شريف منير يسأل والجمهور يعلق

ترشيحاتنا

لعشاق التسوق عبر الإنترنت.. أفضل مواقع للشراء في 2020.. صور

شركات أدوية تعلن عن موعد طرح لقاح فيروس كورونا

لحظات إنسانية.. طفل من ذوي الهمم يفاجئ أخيه المولود حديثًا .. فيديو

سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 29-5-2020

مكتئب وسريع الغضب.. البشير يرفض الخضوع لفحص كورونا داخل السجن

تعرف على أسباب الروائح الكريهة في السيارة و كيف تتخلص منها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول المانجو؟

بالتربون .. غادة عبد الرازق بملابس محجبات تثير الجدل على إنستجرام

في أحدث جلسة تصوير .. رحاب الجمل بمكياج مختلف.. والجمهور: يعنى كده مش هنعرفك ياعبير