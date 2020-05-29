أسعار الذهب في الكويت اليوم الجمعة 29-5-2020

ننشر أسعار الذهب الكويتي خلال تعاملات اليوم، الجمعة 29-5-2020، حيث سجّل سعر الذهب "عيار 21" في الكويت نحو 15.57 دينار كويتي.

وتتأثر أسعار الذهب في الكويت وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر اوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على اسعار الذهب في الكويت لجميع الأعيرة الذهبية.

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وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في الكويت اليوم مقابل الدينار الكويتي.

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 24 (17.05 دينار كويتي) أي ما يعادل (55.32 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 22 (15.63 دينار كويتي) أي ما يعادل (50.71 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 21 (14.92 دينار كويتي) أي ما يعادل (48.40 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 18 (12.79 دينار كويتي) أي ما يعادل (41.49 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 14 (9.95 دينار كويتي) أي ما يعادل (32.27 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 12 (8.53 دينار كويتي) أي ما يعادل (27.66 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الكويت لـ الأوقية (530.37 دينار كويتي) أي ما يعادل (1,720 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الكويت لـ الجنيه (119.38 دينار كويتي) أي ما يعادل (387.22 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الكويت لـ الكيلو (17,054 دينارا كويتيا) أي ما يعادل (55,315 دولار أمريكي)