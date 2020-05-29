عمرو جمال يثير الجدل عبر انستجرام: أنا هو منقذي

نشر اللاعب عمرو جمال ، لاعب الأهلي السابق، صورة له عبر حسابه الرسمى عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام من حديقة منزله.







وعلق عمرو جمال هلى الصورة قائلًا: "أنا هو منقذى".





وعلق متابعيه كالتالى :

-الغزال .. " أجمل رأس حربة ف مصر"، وعلق آخر " عم العالم "، وتابعت أخرى "لاعب كويس بس محتاج تختار صح".









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جدير بالذكر أن اتحاد الكرة المصري قرر إيقاف النشاط الرياضي حتى آخر أبريل بناءً على تعليمات اللجنة الطبية ومجلس الوزراء خوفا من تفشي فيروس كورونا الذي اجتاح البلاد في الآونة الأخيرة.





ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 49 نقطة من 17 مباراة.



