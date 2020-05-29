بداية العمل غدا.. السكة الحديد تعدل مواعيد القطارات لتناسب تغييرات الحظر.. تفاصيل

تنفيذ علامات التباعد عند شبابيك التذاكر على كافة المحطات الرئيسية والمحطات الاكثر ازدحامًا حفاظا على صحة وسلامة الركاب وكذلك نشر رسائل توعية للمواطنين عن الفيروس وعن ضرورة الالتزام بارتداء الركاب للكمامات في وسائل النقل الجماعي ومنها السكة الحديد ونشر ملصقات للتوعية بذات الشأن في كافة المحطات واتخاذ كافة

الإجراءات

والتدابير التي تكفل تسهيل سفر الركاب.