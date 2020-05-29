دمار هائل ومجاعة تاريخية.. تحذير مخيف من الأمم المتحدة بشأن أزمة كورونا

نقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية" عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تحذيره من أن أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، قد تتسبب في "دمار ومعاناة لا يمكن تصورهما حول العالم"، ما لم تتعاون دول العالم معا الآن.





وشارك جوتيريش أمس في اجتماع عبر الفيديو مع أكثر من 50 رئيس دولة وحكومة وممثلين عن منظمات دولية، لبحث الجهود العالمية لمكافحة فيروس كورونا وآثاره الاقتصادية.









وحذر جوتيريش من إمكانية سقوط نحو 60 مليون شخص في براثن الفقر المدقع، ووقوع مجاعة "ذات أبعاد تاريخية"، وخسارة حوالي 1.6 مليار شخص لسبل العيش، بالإضافة إلى خسارة قدرها 8.5 تريليون دولار في الناتج العالمي، وهو أكبر انكماش منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي.





ودعا جوتيريش إلى الاستجابة بسلاح "الوحدة والتضامن" بين دول العالم، وقال إن هذه هي اللحظة التي تلتقي فيها الأزمتان الصحية والاقتصادية. ووصف ذلك بأنه "علاقة خطرة يمكن أن تطيل كلا الأزمتين"، وفقا لما نقله موقع الأمم المتحدة.





ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى "إيجاد حلول دائمة للديون، لخلق مساحة للاستثمارات في الانتعاش وأهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا تهدد بموجة من حالات التخلف عن السداد في البلدان النامية، وتعرقل جهود الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة لعام 2030".





وأكد جوتيريش أن "جميع جهودنا يجب أن تسير نحو بناء مسارات مستدامة ومرنة تمكننا ليس من التغلب على كوفيد-19 فحسب، بل من أجل معالجة أزمة المناخ والحد من عدم المساواة والقضاء على الفقر والجوع".





ودعا إلى مواجهة هذه المخاطر الصعبة، بكل "استعجال وجدية ومسؤولية". وقال إن "تجاوز جائحة كورونا والتعافي بشكل أفضل سيكلف المال ولكن البديل سيكلف أكثر بكثير. هذه أزمة عالمية، والأمر متروك لنا جميعا لحلها".