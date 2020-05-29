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محافظات

رش وتطهير مصنع تعبئة الغاز بكفر الدوار وكافة المنشآت الحكومية والشوارع والمحلات بمعظم قرى ومدن البحيرة

الجمعة 29/مايو/2020 - 12:38 م
تذهير وتعقيم
تذهير وتعقيم
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جمالات الدمنهورى


تكثف الأجهزة التنفيذية المختصة بالبيئة والطب الوقائي حملاتها لرش وتعقيم وتطهير المنشآت الحكومية والشوارع والمحلات التجارية بالقرى والمدن فى إطار التدابير والإجراءات الإحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من إنتشاره

وشدد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة على إستمرار عمل الحملات اليومية التى تنفذها المحافظة والوحدات المحلية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية وإستغلال خلو الشوارع من المارة وإمتثال المواطنين لقرار حظر التجول خلال الفترة المسائية لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين بخلاف جهود الوقاية والتطهير اليومية المماثلة التى تتم بصفة دورية ومستمرة بمختلف المنشآت والهيئات .

شهدت مدن ومراكز وقرى المحافظة على بالفترة الصباحية وخلال فترة الحظر بالفترة المسائية حملات رش وتعقيم مكثفة للشوارع والميادين وأماكن الإنتظار وواجهات المنازل والمحال وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة  و الطب البيطري أسفرت عن رش وتطهير .

تضمنت فى مركز ومدينة كفر الدوار تم تطهير وتعقيم الشوارع والمنشآت بقريتي الأمراء والبسلقون و أبيس الرابعة وبنطاق منطقة الحدائق وخلف المطحن ومصنع تعبئة أنابيب الغاز

ورش وتطهير وتعقيم الشوارع والمنازل والمدارس والمساجد والمداخل  بقري النجيله ودست الأشراف والحدين و شارع المعهد الدينى بكوم حمادة و الوحدة الصحية بقرية اريمون ومجمع العيادات بعزبة العيسوية والشوارع المحيطة بهم بمركز ومدينة المحمودية

وتم تعقيم منطقة خلف الصرف المغطى وأرض ادمون وخلف مول زهران وأرض الحوفى و منطقه المقابر وأمام البريد وميدان المحطة وكذلك الشوارع والمنازل  بعزبة الشيخ حسين التابعة لقرية الشوكة وقرية افلاقه بدمنهور .والشوارع الرئيسية والفرعية بمركز ومدينة الرحمانيه وقري سليمان شلبيووالشماشرجي و شبراريس ويوسف كمال بمركز ومدينة شبراخيت

رش وتطهير مصنع تعبئة الغاز بكفر الدوار وكافة المنشآت الحكومية والشوارع والمحلات بمعظم قرى ومدن البحيرة
رش وتطهير مصنع تعبئة الغاز بكفر الدوار وكافة المنشآت الحكومية والشوارع والمحلات بمعظم قرى ومدن البحيرة
رش وتطهير مصنع تعبئة الغاز بكفر الدوار وكافة المنشآت الحكومية والشوارع والمحلات بمعظم قرى ومدن البحيرة
رش وتطهير مصنع تعبئة الغاز بكفر الدوار وكافة المنشآت الحكومية والشوارع والمحلات بمعظم قرى ومدن البحيرة
رش وتطهير مصنع تعبئة الغاز بكفر الدوار وكافة المنشآت الحكومية والشوارع والمحلات بمعظم قرى ومدن البحيرة
رش وتطهير مصنع تعبئة الغاز بكفر الدوار وكافة المنشآت الحكومية والشوارع والمحلات بمعظم قرى ومدن البحيرة
رش وتطهير مصنع تعبئة الغاز بكفر الدوار وكافة المنشآت الحكومية والشوارع والمحلات بمعظم قرى ومدن البحيرة
رش وتطهير مصنع تعبئة الغاز بكفر الدوار وكافة المنشآت الحكومية والشوارع والمحلات بمعظم قرى ومدن البحيرة
رش وتطهير مصنع تعبئة الغاز بكفر الدوار وكافة المنشآت الحكومية والشوارع والمحلات بمعظم قرى ومدن البحيرة
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