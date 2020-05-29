ضبط 5 أشخاص بالقاهرة يتاجرون فى المستلزمات الطبية الوقائية

تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة النزهة أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط ( طالبين ، فرد أمن بشركة - مقيمين بدائرة قسمى شرطة النزهة والمرج ) وذلك حال إستقلالهم سيارة ملاكى (ملك إحدى السيدات – قيادة أحدهما ويعمل عليها كسائق ) ، وعُثر بداخلها على ( عدد 7000 كمامة طبية معدة للبيع، جوال بداخلة كمية من أساتك بيضاء معدة لتصنيع الكمامات الطبية ، عدد 300 كرتونه فارغة ومعدة للإستخدام ) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها .





وبمناقشتهم إعترفوا بقيامهم بتصنيع المضبوطات بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة ، مستغلان الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد .





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من ناحية أخرى ، تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة التجمع الأول أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط ( مهندس - مقيم بدائرة القسم) حال إستقلاله سيارته الملاكى ، وعُثر بداخلها على ( عدد 106ماسك واقى طبى، عدد 10بدلات عزل بيضاء اللون ، عدد 2940 كمامة طبية ، عدد 1400 قفاز طبى ، عدد 2 بكرة أستيك تستخدم فى تصنيع الكمامات ) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها .





وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة مستغلًا الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد .

كما تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ والمعينة بكمين الإسماعيلية دائرة قسم شرطة الشروق من ضبط (كهربائى - مقيم بمحافظة المنوفية) حال إستقلاله إحدى السيارات الأجرة ، وبحوزته ( عدد 3 جوال بداخلهم عدد 30000 كمامة طبية معدة للبيع ) مجهولين المصدر وغير مصحوبين بأية مستندات تدل على مصدرهم .





وبمواجهته إعترف بتحصله على المضبوطات من أحد الأشخاص بمنطقة العاشر من رمضان بالشرقية بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة مستغلًا الظروف والأحداث الراهنة التى تمر بها البلاد لتحقيق أرباح غير مشروعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .