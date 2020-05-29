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فن

عش الآن وكن بخير.. تامر هجرس ينشر صورة من أحدث رحلاته.. شاهد

الجمعة 29/مايو/2020 - 01:48 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر النجم  تامر هجرس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام صورة له من رحلته فى أحد المدن السياحية.


وعلق عليها قائلًا: "صباح الخير..رحلة جيدة ..عش الأن.. كن بخير  # الحمدلله".


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يذكر أن  تامر هجرس قد قال في  حواره مع إيناس الدغيدي في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة "القاهرة والناس":" كلمة مزة الشعب ساعات بيشوفها إهانة، وأنا بخرج وبسهر مع مراتي ولا توجد غيرة بيننا على الإطلاق".

وتابع تامر هجرس: "يمكن أنا مش واخد حقي في التمثيل ولكن واخد حقي في حاجات تانية"، مستطردًا "بدايتي كانت كومبارس في فيلم آيس كريم في جليم مع الفنان عمرو دياب".

يذكر أن برنامج "شيخ الحارة" كانت تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، قبل أن يتم إيقافه لمدة شهر من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، وتنتقل "وهبة" إلى قناة ON.


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