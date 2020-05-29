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اقتصاد

بعد انتهاء إجازة عيد الفطر.. البورصة تستأنف التداول بعد غد

الجمعة 29/مايو/2020 - 01:47 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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محمد صبيح
قررت إدارة البورصة المصرية،  أن تكون مواعيد جلسة التداول بداية من بعد غد "الأحد"، الموافق ٣١ مايو ٢٠٢٠ ، وذلك في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر حركة المواطنين على كافة  الطرق العامة من الساعة 8 مساء وحتى 6 صباحا، وفِي ضوء قرار محافظ البنك المركزي، على أن تكون مواعيد جلسة التداول اليومي بالبورصة للسوق الرئيسي وكذلك سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 2.30 ظهرًا، تسبقها الجلسة الاستكشافية من الساعة 9.30 صباحًا.


وكذا تكون مواعيد تسجيل الأوامر في سوق الصفقات ذات الحجم الكبير من الساعة 9.15 صباحًا إلى الساعة 9.30 صباحًا وتسجيل الأوامر المقابلة من الساعة 9.30 صباحًا وحتى 9.45 صباحًا.

على أن تكون مواعيد تقسيم الحسابات المجمعة من الساعة 2.30 ظهرًا إلى الساعة 3.30 مساء.

وتكون مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الأوامر خارج المقصورة) يومي الاثنين والأربعاء فقط من كل اسبوع من الساعة 12 ظهرا إلى الساعة 12.30 ظهرا.
 
وكذا تكون مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الصفقات خارج المقصورة) من الساعة 9.30 صباحًا إلى الساعة 11 ظهرًا.

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