محمود حجازى ينشر صورة جديدة عبر إنستجرام..شاهد

نشر النجم محمود حجازى صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" من رحلته الأخيرة فى أحد الأماكن الساحلية.





وعلق متابعيه كالتالى:

-منور يا نجم، وأضاف آخر "مسلسلك كان جميل" وعلق أخر "دورك كان حلو اوى فى المسلسل".









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ويشارك محمود حجازى فى مسلسل "لما كنا صغيرين"، وتدور أحداثه حول "جريمة قتل" تقلب حياة بطلة العمل وأصدقائها، الذين يعملون فى إحدى ‏الشركات التى ‏يمتلكها ‏النجم ‏محمود حميدة، وتتوالى الأحداث‎.‎





"لما كنا صغيرين" بطولة محمود حميدة، وخالد النبوي، وريهام حجاج، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ومحمود حجازي، والدكتور أشرف زكي، والمسلسل من إنتاج شركة "ارت ميكرز "أحمد عبد العاطى، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد على.







