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محتجون يحرقون مقرا للشرطة الأمريكية في مينيابوليس .. شاهد

الجمعة 29/مايو/2020 - 04:45 م
أمريكا
أمريكا
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شيرين عادل

عرضت فضائية روسيا اليوم تقريرا رصد قيام محتجين بحرق مقر للشرطة الأمريكية في مينيابوليس . 

واندلع حريق بمقر شرطة مينيابوليس في الولايات المتحدة، على خلفية مظاهرات نشبت بسبب موت رجل من ذوي البشرة السوداء خلال توقيفه بعنف مفرط من قبل شرطيين.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر الدائرة الثالثة لقسم شرطة مينيابوليس المشتعلة، في حين تجمع حشد من المتظاهرين خارج المبنى وهم يرددون الشعارات.

وأشارت بعض وسائل الإعلام إلى أن عدة متظاهرين دخلوا المبنى وأشعلوا الحرائق من داخله. وتم إجلاء أفراد الشرطة من المقر.


وقرر حاكم ولاية مينيسوتا الأمريكية، تيم وولز، إشراك الحرس الوطني لحفظ الأمن في الولاية على خلفية الاشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين إثر مقتل رجل من أصول إفريقية على يد الشرطة.

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