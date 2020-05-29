الإمارات: تعديل برنامج التعقيم الوطني ليبدأ من 10 مساء حتى 6 صباحا

قررت السلطات في الإمارات تعديل برنامج برنامج التعقيم الوطني ليصبح من الـعاشرة مساء إلى السادسة من صباح اليوم التالي، بدلًا من الساعة الثامنة مساء حتى السادسة صباحا، وذلك اعتبارا من يوم غد السبت، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتخفيف القيود المفروضة لمواجهة أزمة فيروس كورونا "كوفيد-19".





وبحسب وزارتا الصحة ووقاية المجتمع والداخلية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث يستثنى من ذلك مضامير سباقات الهجن التي تكون من الساعة العاشرة مساء حتى الخامسة صباحًا.





وأوضحت الوزارة أن القرار يأتي في إطار التسهيل على المواطنين والمقيمين ومنحهم فرصة أكبر لقضاء احتياجاتهم الضرورية، فضلا عن مساعدة النشاط الاقتصادي في التعافي تدريجيا وتنشيط الحركة التجارية.





وبحسب القرار، سيتم السماح لمنافذ بيع المواد الغذائية والجمعيات التعاونية والبقالة والسوبر ماركت والصيدليات بالعمل على مدار 24 ساعة.





وأكدت السلطات في الإمارات على ضرورة التزام المحال بإجراءات الصحة والسلامة مع مراعاة أن لا تتجاوز نسبة المتسوقين 30% من السعة الاستيعابية الإجمالية، مع المحافظة على المسافة الآمنة "متران" بحسب مبدأ التباعد الاجتماعي



