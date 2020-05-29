بعد مصرع ٤ أطفال وجدتهم.. ماس كهربائي وراء حريق شقة الدقي

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة الأولية أن ماسا كهربائيا وراء حريق شقة بالدقي والذي أسفر عن مصرع ٤ أطفال وجدتهم العجوز. الأوليةأنأسفرأطفال





اقرأ أيضا | أم بلا رحمة.. تلقي جثة رضيعتها بالقمامة من أجل المتعة الحرام





وتبين من التحريات أن الشقة في الطابق الثالث من عقار مكون من ٧ طوابق حدث ماس بتوصيلاتها الكهربائية ما أدى لنشوب الحريق.





كانت تلقت شرطة النجدة بلاغا يفيد باشتعال النيران داخل شقة سكنية بمنطقة الدقي، وعلى الفور وجه اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بسرعة الانتقال والسيطرة على الحريق واخماده.





وانتقلت 3 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق وتمكنت من إخماد النيران.





وكشفت التحريات التى أجريت بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفحم محتويات الشقة بالكامل، ومصرع مسنة و4 أطفال في الحادث، وأن والدي الأطفال على قيد الحياة وتم إنقاذهما من الحريق.



