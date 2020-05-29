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حوادث

والدهم طبيب بشري.. جثث الأطفال ضحايا حريق الدقي متفحمة.. وجدتهم ماتت مختنقة

الجمعة 29/مايو/2020 - 06:20 م
حريق شقة فى الدقى
حريق شقة فى الدقى
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ندى حمودة - أحمد مهدي
كشفت المعاينات لشقة الدقي المحترقة والمناظرة الأولية لجثامين المتوفين أن الأطفال لقوا مصرعهم متفحمين بينما فارقت جدتهم الحياة نتيجة الاختناق بدخان الحريق. 


وأضافت المعاينة أن النيران بدأت بصالة الشقة التي تقع علي مساحة ١٥٠ مترا وأن والد الأطفال طبيب بشري وتم إنقاذه ووالدتهم. 

وتبين من التحريات أن الشقة في الطابق الثالث من عقار مكون من ٧ طوابق حدث ماس بتوصيلاتها الكهربائية ما أدى لنشوب الحريق.

كانت تلقت شرطة النجدة بلاغا يفيد باشتعال النيران داخل شقة سكنية بمنطقة الدقي، وعلى الفور وجه اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بسرعة الانتقال والسيطرة على الحريق وإخماده.

وانتقلت 3 سيارات إطفاء إلي موقع الحريق وتمكنت من إخماد النيران.

وكشفت التحريات التى أجريت بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفحم محتويات الشقة بالكامل، ومصرع مسنة و4 أطفال في الحادث، وأن والدي الأطفال علي قيد الحياة وتم إنقاذهما من الحريق. 

عقب تقنين الإجراءات تم نقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
والدهم طبيب بشري.. جثث الأطفال ضحايا حريق الدقي متفحمة.. وجدتهم ماتت مختنقة
والدهم طبيب بشري.. جثث الأطفال ضحايا حريق الدقي متفحمة.. وجدتهم ماتت مختنقة
والدهم طبيب بشري.. جثث الأطفال ضحايا حريق الدقي متفحمة.. وجدتهم ماتت مختنقة
والدهم طبيب بشري.. جثث الأطفال ضحايا حريق الدقي متفحمة.. وجدتهم ماتت مختنقة
والدهم طبيب بشري.. جثث الأطفال ضحايا حريق الدقي متفحمة.. وجدتهم ماتت مختنقة
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