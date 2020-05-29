والدهم طبيب بشري.. جثث الأطفال ضحايا حريق الدقي متفحمة.. وجدتهم ماتت مختنقة

كشفت المعاينات لشقة الدقي المحترقة والمناظرة الأولية لجثامين المتوفين أن الأطفال لقوا مصرعهم متفحمين بينما فارقت جدتهم الحياة نتيجة الاختناق بدخان الحريق.





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وأضافت المعاينة أن النيران بدأت بصالة الشقة التي تقع علي مساحة ١٥٠ مترا وأن والد الأطفال طبيب بشري وتم إنقاذه ووالدتهم.





وتبين من التحريات أن الشقة في الطابق الثالث من عقار مكون من ٧ طوابق حدث ماس بتوصيلاتها الكهربائية ما أدى لنشوب الحريق.





كانت تلقت شرطة النجدة بلاغا يفيد باشتعال النيران داخل شقة سكنية بمنطقة الدقي، وعلى الفور وجه اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بسرعة الانتقال والسيطرة على الحريق وإخماده.





وانتقلت 3 سيارات إطفاء إلي موقع الحريق وتمكنت من إخماد النيران.





وكشفت التحريات التى أجريت بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفحم محتويات الشقة بالكامل، ومصرع مسنة و4 أطفال في الحادث، وأن والدي الأطفال علي قيد الحياة وتم إنقاذهما من الحريق.



