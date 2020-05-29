الرئيس القبرصي: مصر واحدة من أقرب الأصدقاء لنا وشريك استراتيجي

قال الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس، اليوم الجمعة، إن مصر واحدة من أقرب الأصدقاء لنا وشريك استراتيجي لقبرص.



جاء ذلك عبر تغريده نشرها أناستاسياديس على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" (ونقلتها وكالة الأنباء القبرصية) بعدما أجرى في صباح اليوم اتصالا هاتفيا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.