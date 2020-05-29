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رياضة

اتحاد الكرة: عمل مسحة كورونا لـ 9 موظفين بعد إصابة محمود سعد

الجمعة 29/مايو/2020 - 08:28 م
صدى البلد
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يسري غازي
قررت اللجنة الطبية لاتحاد الكرة برئاسة الدكتور محمد سلطان إخضاع ٩ من موظفي الجبلاية للمسح من المخالطين للدكتور محمود سعد المدير الفني للجبلاية بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا.

وتم نقل الدكتور محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة الى مستشفى السلام الدولى من أجل تلقي العلاج اللازم بعد تأكيد إصابته بفيروس كورونا.

وشهد مقر الجبلاية بالجزيرة اليوم الجمعية عملي تعقيم شاملة لجميع المكاتب باللجان والإدارات فى حضور شعبان بسطاوى بالعلاقات العامة للجبلاية فى إطار التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.

يذكر أن إتحاد الكرة أصدر بيانا رسميا منذ قليل جاء على النحو التالي..

جاءت نتائج التحاليل التي أجريت للدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم إيجابية بالنسبة لإصابته بفيروس كورونا، وذلك في أعقاب مخالطته عددا من المدربين العالقين بالخارج لدى عودتهم إلى أرض الوطن.

ومن المقرر أن يخضع الدكتور محمود سعد لبروتوكول العلاج مع اتخاذ جميع الإجراءات المتبعة رسميا في مواجهة الفيروس.

وأكد وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد أن إصابة المدير الفني وغم أنها جاءت من خارج الاتحاد، إلا أنه تم اتخاذ كافة اجراءات الوقاية داخل مبنى الاتحاد منذ بداية أزمة انتشار الفيروس ، وتم الاطمئنان على جميع العاملين بالاتحاد بموجب الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

واتحاد كرة القدم إذ يعلن ذلك فإنه يرجو من الله سبحانه وتعالى أن يمن بالشفاء على الدكتور محمود سعد وجميع مصابي الفيروس اللعين وأن يحفظ بلادنا وأبناء شعبنا من كل سوء.
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