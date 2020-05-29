تعتبر البطارية من أهم الأجزاء الضرورية لتشغيل المحرك فهي المسؤولة عن إمداد المحرك بالكهرباء الكافية ويجب متابعتها باستمرار حتى لا تتلف أو ينتهي عمرها الإفتراضي مما يؤدي إلى تعطل السيارة.





وتناولنا في مواضيع سابقة كيفية المحافظة عليها وسنتناول في هذا الموضوع أعراض تلفها.





علامات تدل على اقتراب موعد تلف بطارية السيارة:





1-تأخر تشغيل المحرك

عندما تجد صعوبة في بدء تشغيل المحرك فهذا يدل على قرب تلف البطارية، ويشير الخبراء عادة إلى هذا الأمر على أنه عبارة عن علامة على أن البطارية قد اوشكت على التلف.





2- وجود انتفاخات في البطارية تعتبر من أهم علامات تلف البطارية هو وجود انتفاخات بها وتسريب للسوائل بداخلها باستمرار، والتسرب يمكن أيضا أن يسبب التآكل حول قطبي البطارية، وهي علامات تشير إلى أن البطارية لا تملك وقتا طويلا لكي تستمر بالعمل بشكل سليم.





3- إضاءة علامة المحرك في التابلوه

إضاءة علامة المحرك يمكن أن يكون مؤشرا على العديد من الأشياء، وفي حال كان محرك سيارتك يعمل بشكل جيد، ولكن ضوء المحرك لا يزال يعمل فإن هذا الأمر قد يدل على أن البطارية هي السبب.





4- خروج أدخنة من البطارية

في بعض الاحيان تلاحظ خروج أدخنة وانبعاثات من جوانب البطارية وهذا دليل قاطع على ضرورة تغيير البطارية على الفور.