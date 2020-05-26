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سيارات

عادات خاطئة تؤثر على عمر البطارية

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 02:13 م
صدى البلد
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أماني نوار
من المعروف أن العمر الافتراضي لبطارية السيارة هو من عام إلى عام ونصف العام، ويستمر إلى 3 أعوام، ولكن يمكن أن تكون هذه المدة أقل مع العادات الخاطئة التي يفعلها سائقو السيارات، فالاستخدام المفرط للبطارية أثناء التوقف لفترات طويلة ومشاهدة الأفلام على شاشة الدي في دي في الكراسي الخلفية يقلل من عمر البطارية.


ومن أبرز العادات التي تقلل من عمر البطارية الافتراضي؛ إيقاف محرك السيارة، مما يؤدي إلى اعتماده على البطارية فقط.


وينصح الخبراء في مجال السيارات بتفقد مستوى السائل دائما بشكل دوري إذا كانت البطارية عادية، أو بفحص مؤشر اللون الأخضر إذا كانت البطارية من النوع الجاف.


أما من أكثر الأشياء أيضا التي تضر بالعمر الافتراضي للسيارة، فهو استخدام التكييف بشكل خاطئ، حيث نصح بعض الخبراء عند استعمال التكييف بأن يتم فتح الزجاج أولا لإخراج الهواء الساخن والأتربة لاستقبال الهواء البارد بكل سهولة حتى لا يؤثر ذلك على عمر البطارية، خاصة في فصل الصيف، فأغلب قائدي السيارات يتبعون هذه العادة الخاطئة.
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