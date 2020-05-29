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أخبار العالم

السودان: هناك مماطلة إثيوبية في ترسيم الحدود

الجمعة 29/مايو/2020 - 08:30 م
السودان: هناك مماطلة
السودان: هناك مماطلة أثيوبية في ترسيم الحدود
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قسم الخارجي
قال العميد الركن عامر محمد الحسن المتحدث باسم الجيش السوداني إن هناك هدوء حذرا على الحدود الإثيوبية.


وأضاف في تصريحات لموقع "العربية" أن كل الخيارات مفتوحة إذا استمرت التعديات الإثيوبية، موضحا أنه تم إرسال تعزيزات لحدود إثيوبيا لمنع أي انتهاكات.


وأكد الجيش السوداني أن تدخل القوات الإثيوبية في الاعتداءات الأخيرة كان واضحا، مضيفا أن هناك مماطلة أثيوبية في ترسيم الحدود ومتمسكون بالحل السلمي.

وأشار إلى وجود إنشاءات أثيوبية داخل حدود السودان مع استمرار الاعتداءات.

في وقت سابق، ذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن الجيش السوداني يدفع بتعزيزات عسكرية نحو الحدود مع إثيوبيا، وذلك بعد اشتباكات امس.
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