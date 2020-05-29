السودان: هناك مماطلة إثيوبية في ترسيم الحدود

قال العميد الركن عامر محمد الحسن المتحدث باسم الجيش السوداني إن هناك هدوء حذرا على الحدود الإثيوبية.









وأضاف في تصريحات لموقع "العربية" أن كل الخيارات مفتوحة إذا استمرت التعديات الإثيوبية، موضحا أنه تم إرسال تعزيزات لحدود إثيوبيا لمنع أي انتهاكات.









وأكد الجيش السوداني أن تدخل القوات الإثيوبية في الاعتداءات الأخيرة كان واضحا، مضيفا أن هناك مماطلة أثيوبية في ترسيم الحدود ومتمسكون بالحل السلمي.





وأشار إلى وجود إنشاءات أثيوبية داخل حدود السودان مع استمرار الاعتداءات.



