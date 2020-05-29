حملة لإزالة المخالفات بشارع البراجيل

تشن محافظة الجيزة عدة حملات لإزالة الإشغالات والمخالفات وتطوير الشوارع بجميع أنحاء المحافظة، بتعليمات من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
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وشهد اليوم شارع البراجيل بحي شمال الجيزة حملة لإزالة مخالفات المحلات وإشغال الطريق من قبل أصحاب المحلات والباعة الجائلين بالإضافة إلى إغلاق الأسواق المخالفة فى المنطقة.
وتم ذلك تحت إشراف اللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة وأسامة السقعان رئيس حي شمال الجيزة وأمير عباس نائب رئيس الحي، وتحت إشراف أمنى بقيادة اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة , والعميد أحمد قنديل رئيس مباحث المرافق بالجيزة.