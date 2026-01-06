قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طاقم تحكيم مصري بقيادة محمد معروف لإدارة مباراة منتخب الجزائر والكونغو
حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج بأنواع الطاعات
كواليس سوء فهم تصرف حسام حسن وتصريح زيزو مع جماهير المغرب بعد هدف صلاح في شباك بنين
51 مليار جنيه أرباحًا.. ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بدعم مشتريات الأجانب
تبدأ 10 يناير .. ننشر جداول امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026
شاهد | تريلا تدهس سيارة وتهدم مبنى في المعادي .. تفاصيل حادث صادم
إلغاء مئات الرحلات الجوية والقطارات في أوروبا لسبب مثير
رئيس النواب الأمريكي يخالف رأي ترامب في الانتخابات .. لسنا قوة احتلال لفنزويلا
الدواء : نسبة إنجاز تتجاوز 99.25 % في الاستجابة لشكاوى واستفسارات المواطنين
مجدي الحسيني يكشف تطورات حالته الصحية.. خاص
عصام الحضري ينتقد أداء محمد الشناوي ويعلق على مستقبل شوبير
7 يناير 2026.. إجازة عيد الميلاد للقطاع الخاص كام يوم؟
رئيس غرفة الجيزة: التحول الرقمي لخدمات السجل التجاري يخفف الأعباء ويعزز ثقة المستثمرين

اسامة الشاهد
اسامة الشاهد
ولاء عبد الكريم

أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، أن التطوير الشامل ووتيرة الميكنة المتسارعة التي تشهدها خدمات السجل التجاري تعكس رؤية الدولة لبناء اقتصاد حديث يعتمد على تبسيط الإجراءات، ودعم بيئة الأعمال، وتعزيز ثقة التجار والمستثمرين في كفاءة مؤسسات الدولة.
وأوضح الشاهد أن قصر تقديم 9 من خدمات السجل التجاري بشكل حصري عبر منصة «مصر الرقمية» اعتبارًا من يناير الجاري يمثل خطوة محورية في تحديث منظومة التجارة الداخلية، لما يحققه من تقليل للأعباء الإدارية، وتسريع إنجاز المعاملات، ورفع مستويات الحوكمة والشفافية داخل السوق.
وأشار إلى أن الخدمات المشمولة بالقرار، وعلى رأسها تحديث بيانات السجل التجاري، والاستعلامات، واستخراج المستخرجات والشهادات، ونقل المنشآت الفردية داخل المحافظة، وطلبات الاعتماد والشهادات السلبية، تُعد من أكثر الخدمات ارتباطًا بالنشاط اليومي للتجار، مؤكدًا أن رقمنتها الكاملة تسهم في تحسين بيئة ممارسة الأعمال وخفض زمن وتكلفة الإجراءات.
وأضاف رئيس غرفة الجيزة أن هذا التطور يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية «مصر الرقمية»، وبالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التموين والتجارة الداخلية، بما يعكس توجه الدولة نحو تقديم خدمات حكومية ذكية تقوم على الكفاءة وسهولة الوصول.
ولفت الشاهد إلى أن النمو المتواصل لمنصة «مصر الرقمية»، التي تضم حاليًا 210 خدمات حكومية ويبلغ عدد مستخدميها نحو 10.7 مليون مواطن، يمثل دليلًا على نجاح الدولة في ترسيخ التحول الرقمي كأحد دعائم التنمية الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار، بما يعزز ثقة المستثمرين والمصريين العاملين بالخارج في قوة الاقتصاد المصري.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت نحو 3.6 مليار دولار خلال شهر نوفمبر 2025، بنسبة نمو 39.9% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، بينما بلغت 37.5 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، بزيادة 42.5% على أساس سنوي، وهو ما يعكس تنامي الثقة في الاقتصاد الوطني المدعوم بالإصلاحات الرقمية والهيكلية.
واختتم رئيس غرفة الجيزة التجارية تصريحاته بالتأكيد على أن التكامل بين التحول الرقمي والإصلاحات الاقتصادية يمثل ركيزة أساسية لدعم النشاط التجاري وزيادة معدلات الاستثمار، مشددًا على استمرار دور الغرفة كشريك فاعل في نشر الوعي بالخدمات الرقمية ودعم التجار وتعزيز استقرار السوق بما يخدم الاقتصاد الوطني.

