الشوط الأول.. باير ليفركوزن يتعادل مع فرايبورج في الدوري الألماني





كان الضيف باير ليفركوزن مستحوذًا على الكرة طيلة أحداث النصف الأول من المباراة، وسدد لاعبوه 3 كرات، بينما سدد لاعبو فرايبورج كرتين، لكن كل تلك الكرات كانت خارج المرميين.





وبلغت نسبة استحواذ لاعبي بايرن ليفركوزن على الكرة 68%، بينما بلغت نسبة استحواذ فرايبورج 32%، لكن ذلك لم يؤثر على نتيجة الشوط الأول، والذي انتهى سلبيًا بدون أهداف.





ويحتل باير ليفركوزن المركز الخامس برصيد 53 نقطة، بينما يحتل فرايبورج المركز السابع برصيد 39 نقطة.





وتعرض باير ليفركوزن في الجولة الماضية لخسارة قاسية على يد فولفسبورج برباعية مقابل هدف، في المباراة التي شهدت المشاركة الأولى للاعب المصري عمر مرموش لاعب نادي فولفسبورج.

انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي باير ليفركوزن وفرايبورج، بالتعادل السلبي بين الفريقين، في افتتاحية منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الألماني.