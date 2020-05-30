اتحاد طلاب آداب عين شمس يطالب بإلغاء امتحانات الفرقة النهائية

أعلن اتحاد طلاب كلية الآداب بجامعة عين شمس ، عن تضامنهم مع طلاب الفرقة الرابعة، في مطالبهم بإلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وذلك بسبب ارتفاع عدد الإصابات المصابة بفيروس كورونا وهو ما يعرضهم حياتهم للخطر.





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ومن جانبه قال عمر محمود رئيس اتحاد طلاب كلية الآداب بجامعة عين شمس، إن الاتحاد لا يعارض قرار الدولة ولكنهم يعرضون وجهة نظرهم للمسؤولين، مؤكدا أنهم في حالة رفض الطالب سيمثلون لتنفيذ القرار.









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وأضاف عمر، ل"صدى البلد"، أن يطالب بتأجيل حتي إنتهاء فترة تفشي الوباء، أو عمل إبحاث علي غرار طلاب فرق النقل.





وأشار رئيس اتحاد طلاب كلية الآداب، إلى أنه في حالة تواصل دايما مع إدارة الكلية، لافتا إلى التعاون والمساعدة الدائمة، ولكن القرار وزارة التعليم العالي.



