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تعليم

اتحاد طلاب آداب عين شمس يطالب بإلغاء امتحانات الفرقة النهائية

السبت 30/مايو/2020 - 05:01 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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عبد الله علي
أعلن اتحاد طلاب كلية الآداب بجامعة عين شمس، عن تضامنهم مع طلاب الفرقة الرابعة، في مطالبهم بإلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وذلك بسبب ارتفاع عدد الإصابات المصابة بفيروس كورونا وهو ما يعرضهم حياتهم للخطر.

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ومن جانبه قال عمر محمود رئيس اتحاد طلاب كلية الآداب بجامعة عين شمس، إن الاتحاد لا يعارض قرار الدولة ولكنهم يعرضون وجهة نظرهم للمسؤولين، مؤكدا أنهم في حالة رفض الطالب سيمثلون لتنفيذ القرار.


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وأضاف عمر، ل"صدى البلد"، أن يطالب بتأجيل حتي إنتهاء فترة تفشي الوباء،  أو عمل إبحاث علي غرار طلاب فرق النقل.

وأشار رئيس اتحاد طلاب كلية الآداب، إلى أنه في حالة تواصل دايما مع إدارة الكلية، لافتا إلى التعاون والمساعدة الدائمة، ولكن القرار وزارة التعليم العالي.

وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلن أن امتحانات طلاب الفرق النهائية، ستكون أول يوليو القادم، مع أخذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا المستجد.
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