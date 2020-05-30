ضبط 40 قطعة سلاح نارى و85 قضية مخدرات

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .





وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

ففى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء : ضبط (عدد 40 قطعة سلاح نارى، بحوزة 41 متهم).. وذلك على النحو التالى:

(14) بندقية آلية، و بندقية رصاص، و (3) بنادق خرطو، و (3) طبنجات ، و (19) فرد محلى، و (71) طلقة مختلفة الأعيرة، و (10) خزينة ، و ضبط (162) قطعة سلاح أبيض.





و فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (35849) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(154) حكم جناية، و (10170) حكم حبس جزئى، و (1957) حكم حبس مستأنف، و (17348) حكم غرامة، و (6220) حكم مخالفة .





و فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط تشكيل عصابى ضم (5 متهمين) إرتكبوا (6حوادث متنوعة).

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (85) قضية مخدرات بحوزة (95) متهم ، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 3,680 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الهيروين وزنت (1,095 كيلو جرام )، و كمية من مخدر البودرة وزنت (10 جرام).، و كمية من مخدر الشابو وزنت (10 جرام)، و كمية من مخدر الأستروكس وزنت (804 جرام)، و عدد (1068) قرص مخدر.





و فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (27) متهم.

و فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (15) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

و فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (148) دراجة نارية مخالفة.

و فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة ( سيارة).

و فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (12705) مخالفة مرورية.

و فى مجال فحص السائقين: فحص (73) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (6) منهم.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.



