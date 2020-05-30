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حوادث

ضبط 40 قطعة سلاح نارى و85 قضية مخدرات

السبت 30/مايو/2020 - 05:01 ص
صورة أرشيفية - الاجهزة
صورة أرشيفية - الاجهزة الامنية
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مصطفى الرماح
قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- 
ففى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء : ضبط (عدد 40 قطعة سلاح نارى، بحوزة 41 متهم).. وذلك على النحو التالى:
(14) بندقية آلية، و بندقية رصاص، و (3) بنادق خرطو، و (3) طبنجات ، و (19) فرد محلى، و (71) طلقة مختلفة الأعيرة، و (10) خزينة ، و ضبط (162) قطعة سلاح أبيض.

و فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (35849) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى: 
(154) حكم جناية، و (10170) حكم حبس جزئى، و (1957) حكم حبس مستأنف، و (17348) حكم غرامة، و (6220) حكم مخالفة . 

و فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط تشكيل عصابى ضم (5 متهمين) إرتكبوا (6حوادث متنوعة). 
فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (85) قضية مخدرات بحوزة (95) متهم ، ضُبط خلالها الآتى:
كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 3,680 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الهيروين وزنت (1,095 كيلو جرام )، و كمية من مخدر البودرة وزنت (10 جرام).، و كمية من مخدر الشابو وزنت (10 جرام)، و كمية من مخدر الأستروكس وزنت (804 جرام)، و عدد (1068) قرص مخدر.

و فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (27) متهم.
و فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (15) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.
و فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (148) دراجة نارية مخالفة. 
و فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة ( سيارة). 
و فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (12705) مخالفة مرورية.
و فى مجال فحص السائقين: فحص (73) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (6) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

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