عشان يطلعوا كدا.. مصطفى درويش: كنت راسم شخصية فتحي وعزت في دماغي.. فيديو









وتابع خلال حواره ببرنامج "معكم"، المذاع على قناة "سي بي سي"، تقديم الإعلامية "منى الشاذلي"،أن شخصية عزت موجودة بالفعل، معقبا: عزت شخصية محترمة وحيد أمه وبيحب مراته مهما عملت فيه".



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وأضاف، عزت كان وحيد أمه وسمع كلامها وأتجوز على مراته مع أنه كان خايف على زعل مراته جدا.





وواصل قائلا: مشهد "اكتشاف فرح لخيانته وزقها..كان من أصعب المشاهد بالنسبالي، معقبا: ابويا اتفرج عليه على النت واتصل بيا زعقلي".





وأوضح "بعد ما مضيت عقد 100 وش..جالي مسلسل خيانة عهد ومكنش ينفع أرفض أكون في المسلسل.



وأختتم قائلًا: كنت راسم شخصيتي عزت في خيانة عهد وفتحي في 100 وش.