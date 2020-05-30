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توك شو

عشان يطلعوا كدا.. مصطفى درويش: كنت راسم شخصية فتحي وعزت في دماغي.. فيديو

السبت 30/مايو/2020 - 02:33 ص
الفنان مصطفى درويش
الفنان مصطفى درويش
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اسراء صبري

قال الفنان مصطفى درويش، إن توفيق ربنا سبب تألقه في مسلسل خيانة عهد ومسلسل ب100 وش، متابعا: انا حبيت الدورين.

وتابع خلال حواره ببرنامج "معكم"، المذاع على قناة "سي بي سي"، تقديم الإعلامية "منى الشاذلي"،أن شخصية عزت موجودة بالفعل، معقبا: عزت شخصية محترمة وحيد أمه وبيحب مراته مهما عملت فيه".

وأضاف، عزت كان وحيد أمه وسمع كلامها وأتجوز على مراته مع أنه كان خايف على زعل مراته جدا.

وواصل قائلا: مشهد "اكتشاف فرح لخيانته وزقها..كان من أصعب المشاهد بالنسبالي، معقبا: ابويا اتفرج عليه على النت واتصل بيا زعقلي".

وأوضح "بعد ما مضيت عقد 100 وش..جالي مسلسل خيانة عهد ومكنش ينفع أرفض أكون في المسلسل.

وأختتم  قائلًا: كنت راسم شخصيتي عزت في خيانة عهد وفتحي في 100 وش.
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