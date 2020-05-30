4 حالات كورونا جديدة بدمياط وشفاء 3 حالات من العزل

أعلن الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بدمياط ، تسجيل 4 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" في المحافظة.





وأشار "طلحة"، إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الحالات، ونقلها إلى مستشفيات العزل، وأخذ مسحات من المخالطين للحالات الجديدة، ومن تعامل معهم بشكل مباشر.





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وأضاف أن عدد حالات الشفاء في دمياط في الفترة الأخيرة ارتفع بشكل ملحوظ، وتم خروج 3 حالات من المدينة الشبابية برأس البر ومركز التعليم المدني بدمياط الجديدة.





وناشد طلحة المواطنين الالتزام في الفترة المقبلة بكافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، مؤكدا منع التجمعات والمخالطة والتباعد من أهم الإجراءات الاحترازية.