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محافظات

تعرف على عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا في دمياط

الجمعة 29/مايو/2020 - 01:58 ص
صدى البلد
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زينب الزغبي

صرح الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بدمياط ، ان محافظة دمياط  شهدت تزايدا ملحوظا في أعداد حالات الشفاء من الإصابة بفيروس كورونا المستجد وخروجهم من مستشفيات الحجر الصحي في حين تشهد المحافظة استقرار ملحوظا في حالات الإصابات الجديدة. 


واشار الى ان معدل الاصابات ناتج بسبب المخالطين وان اغلب حالات الاصابة تاتى من خارج المحافظة نتيجة للزيارات العائلية خلال شهر رمضان المبارك خاصة الأسبوع الأخير.

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وأضاف طلحة، أن عدد المتعافين في دمياط حتى الآن بلغ 419  حالة شفاء حتى الآن بنسبة تعدت 80%  مضيفا أن هناك عدد من الحالات في مستشفيات الحجر نتائج تحاليلهم سلبية ينتظرون التأكد من الشفاء للخروج والعودة لمنازلهم . 

موضحا ، أن مديرية الصحة تتخذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وأن فرق الترصد بذلت ومازلت تبذل مجهودا كبيرا في تتبع الحالات الايجابية والمخالطين لهم وأن الأمور تشهد تحسنا كبيرا .


 وناشد الدكتور محمود طلحة المواطنين باتخاذ الإجراءات الوقائية والتزام المنازل لمساعدة الدولة والقطاع الطبي في التصدي لفيروس كورونا المستجد .

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