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محافظات

تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في دمياط

الخميس 28/مايو/2020 - 11:49 م
تسجيل 4 اصابات جديدة
تسجيل 4 اصابات جديدة بكورونا من المخالطين بدمياط
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زينب الزغبي
أعلن الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بدمياط تسجيل 4 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" في المحافظة، من فارسكور والحورانى ومنطقة الاعصر بدمياط.

وأشار طلحة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الحالات ونقلها الى مستشفيات العزل وأخذ مسحات من كافة المخالطين للحالات الجديدة ومن تعامل معهم بشكل مباشر.

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وأضاف ان عدد حالات الشفاء في دمياط في الفترة الأخيرة ارتفعت بشكل ملحوظ وتم خروج حالتين من المدينة الشبابية براس البر ومركز التعليم المدنى بدمياط الجديدة.

وناشد طلحة المواطنين بالالتزام خلال الفترة المقبلة بكافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس .

وشدد على منع التجمعات والمخالطة والتباعد من اهم الاجراءات الاحترازية.
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