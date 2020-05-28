منال عوض: دمياط سجلت مؤشرات عالية في التعامل مع التعديات

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، أعمال حملات الإزالة للتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والتصدى الحاسم لمخالفات البناء وفرض هيبة الدولة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.





تم خلال الحملة المُنفذة، الخميس، بقيادة اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد و تنفيذ حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط و إبراهيم نصير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد ومجدى خاطر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، عن تنفيذ الازالة لحالة بناء بالمخالفة على مساحة ٣٠٠ م٢ بنطاق مركز ومدينة دمياط وكذلك حالتى تعدِ على أراض زراعية بمساحة ٤٥٠ م٢ بمركز ومدينة كفر سعد فضلا عن إزالة حالتين أخرتين لتعدِ على أراضى زراعية بمساحة ٤١٠ م٢ و حالة بناء بالمخالفة على مساحة ٢٠ م٢ بنطاق مركز ومدينة كفر البطيخ.





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من جانبها صرحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ان محافظة دمياط سجلت مؤشرات عالية بالنسبة للتعامل مع ذلك الملف الهام، إذ بلغت نسبة التنفيذ الحالية ٣٠٥٪ نظرًا لما تم تحقيقه من جهود فوق المستهدف بإجمالى ٤٧٢ حالة إزالة لتعديات على أملاك دولة وأراضي زراعية ومخالفات بناء بالإضافة إلى تلقى ٣٥ طلب تصالح فى مخالفات البناء بعدد من المناطق.





وأوضحت أن حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب مستمرة لحين إزالة التعديات بمختلف أنحاء مدن وقري محافظة دمياط.