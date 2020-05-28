AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

منال عوض: دمياط سجلت مؤشرات عالية في التعامل مع التعديات

الخميس 28/مايو/2020 - 11:45 م
حملات الازالة للتعديات
حملات الازالة للتعديات
Advertisements
زينب الزغبي
تابعت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال حملات الإزالة للتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والتصدى الحاسم لمخالفات البناء وفرض هيبة الدولة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

تم خلال الحملة المُنفذة، الخميس، بقيادة اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد و تنفيذ  حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط و  إبراهيم نصير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد ومجدى خاطر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، عن تنفيذ الازالة لحالة بناء بالمخالفة على مساحة ٣٠٠ م٢ بنطاق مركز ومدينة دمياط وكذلك  حالتى تعدِ على أراض زراعية بمساحة ٤٥٠ م٢ بمركز ومدينة كفر سعد فضلا عن إزالة حالتين أخرتين لتعدِ على أراضى زراعية بمساحة ٤١٠ م٢ و حالة بناء بالمخالفة على مساحة ٢٠ م٢ بنطاق مركز ومدينة كفر البطيخ.

اقرأ أيضا:

من جانبها صرحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ان محافظة دمياط سجلت مؤشرات عالية بالنسبة للتعامل مع ذلك الملف الهام، إذ بلغت نسبة التنفيذ الحالية ٣٠٥٪ نظرًا لما تم تحقيقه من جهود فوق المستهدف بإجمالى ٤٧٢ حالة إزالة لتعديات على أملاك دولة وأراضي زراعية ومخالفات بناء بالإضافة إلى تلقى ٣٥ طلب تصالح فى مخالفات البناء بعدد من المناطق.

وأوضحت أن حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب مستمرة لحين إزالة التعديات بمختلف أنحاء مدن وقري محافظة دمياط.
منال عوض: دمياط سجلت مؤشرات عالية في التعامل مع التعديات
منال عوض: دمياط سجلت مؤشرات عالية في التعامل مع التعديات
منال عوض: دمياط سجلت مؤشرات عالية في التعامل مع التعديات
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حق الشعب.. الأجهزة التنفيذية تضرب المعتدين على أراضي الدولة بيد من حديد.. إزالة 27 حالة تعد على أملاك الدولة في قنا.. وإزالة 24 حالة تعد على الأراضي الزراعية جنوب بني سويف

مقابر علي الأراضي الزراعية.. إزالة 11 مقبرة في دمياط

إزالة 6 حالات تعد على أراضي زراعية وأملاك دولة وبناء مخالف بدمياط

إزالة 21 حالة تعد على الأراضي الزراعية في دمياط

إزالة 197 حالة تعد على الأراضي بدمياط

إزالة 5 حالات تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بـ دمياط

ترشيحاتنا

شاهد.. صورة نادرة لـ إنعام سالوسة بفستان الفرح

لا تؤذي الإنسان.. 10 معلومات عن حشرة الزيز

فتح 4 شواطئ رئيسية ومتنزهات للجمهور في دبي

القرنفل المطحون مع اللبن على الريق.. 22 فائدة

المتر يبدأ من 6 آلاف جنيه.. أسعار الشقق بمصر الجديدة

رحيل مطرب كويتي شهير بإصابته بفيروس كورونا

AdvertisementS

بعد تخطى 20 ألف حالة| خبير وبائي يكشف سر ارتفاع إصابات كورونا في مصر

هنفتح البلد إزاى؟ .. رسالة قوية من عمرو أديب بعد قفزة إصابات كورونا فى مصر

الأمم المتحدة: مدينة عربية تسجل أعلى وفيات بفيروس كورونا في العالم

فيروس عادي جدا.. أستاذ أمراض صدرية يكشف سر وفيات كورونا

مشجرة ومبهجة.. 5 فساتين لـ ياسمين صبرى تبرز أنوثتها برفقة زوجها

قفزة في الإصابات .. الصحة: تسجيل 1127 حالة جديدة بفيروس كورونا.. و29 وفاة

الكويت تعلن إنهاء الحظر الشامل والعودة للحياة تدريجيا

الوضع بات تحت السيطرة.. فرنسا تعيد فتح المدارس والمقاهي بدءا من 2 يونيو

نشرة السوشيال ميديا .. أحمد موسى يوجه رسائل إلى اللص الهارب.. أبو هشيمة يشعل انستجرام.. متابعة تحرج مي عمر

بشرى خير .. نجاح مزج نوعين من الأدوية فى علاج فيروس كورونا

هخليه يندم على كل حرف.. أول رد من مدحت العدل بعد هجوم منتقديه بسبب "نادي القرن"

بعد زيادة الإصابات لـ1127 حالة.. صحة البرلمان: اختفاء فيروس كورونا من مصر شهر أكتوبر المقبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحدث أسلحة كورونا.. قناع مبتكر يحمل ملامح الوجه.. صور

أسرعها العسل.. 3 طرق طبيعية للتخلص من قرح الفم

لخسارة 3 كيلو في ثلاثة أيام.. نظام الديتوكس لتنقية الجسم من السموم وإنقاص الوزن