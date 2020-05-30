بعد فيديو ترويع طفل بكلب مفترس.. التضامن: لن نسمح بانتهاك حقوق ذوى الهمم بأي صورة

تابعت وزارة التضامن الاجتماعي ما تم تداوله علي وسائل التواصل الاجتماعي من قيام شابين بترويع طفل من ذوى الإعاقة بكلب مفترس على سطح منزل حسب ما ظهر في الفيديو .
ووجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ادارات التأهيل الاجتماعي والأسرة والطفولة وأعضاء الضبطية القضائية بالوزارة بتقديم بلاغ للنائب العام واتخاذ كافة الاجراءات التي من شأنها حماية حق الطفل المعاق وردع الشابين المتورطين في الفيديو المتداول.
واكدت وزيرة التضامن الاجتماعي ان الوزارة لن تسمح بانتهاك حقوق أي شخص من ذوي الاعاقة أو ترويعه أو التنمر بهم بأي صورة من صور الاعتداء لفظيا او جسديا او معنويا وقانون حماية الاشخاص ذوي الاعاقة ونصوص الدستور المصرى تجرم ما تم تداوله وستسعي الوزارة لضمان حصول المتورطين في واقعة ترويع الطفل على أشد عقوبة ينص عليها القانون.