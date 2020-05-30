بعد فيديو ترويع طفل بكلب مفترس.. التضامن: لن نسمح بانتهاك حقوق ذوى الهمم بأي صورة

تابعت وزارة التضامن الاجتماعي ما تم تداوله علي وسائل التواصل الاجتماعي من قيام شابين بترويع طفل من ذوى الإعاقة بكلب مفترس على سطح منزل حسب ما ظهر في الفيديو .





ووجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ادارات التأهيل الاجتماعي والأسرة والطفولة وأعضاء الضبطية القضائية بالوزارة بتقديم بلاغ للنائب العام واتخاذ كافة الاجراءات التي من شأنها حماية حق الطفل المعاق وردع الشابين المتورطين في الفيديو المتداول.



