عصير التفاح والكرفس والزنجبيل والبقدونس.. لتخفيف الآم الدورة الشهرية

تشعر الكثير من الفتيات والسيدات بآلام الدورة الشهرية التي تقلب حياتها راس على عقب خلال هذه الأيام من تواجد الحيض، فإذا كنت من ضمن هؤلاء عليك بالتخلص من الامها وانقاص وزنك الزائد فى نفس الوقت والاستفادة وامداد الجسم بالطاقة اللازمة خلال فترة الحيض.

كشف موقع بولد سكاى الهندي الشهير عن عصير طبيعي يساعد على التخلص من الدورة الشهرية.





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عصير التفاح والكرفس والزنجبيل والبقدونس :

من المعروف أن هذه المكونات عند مزجها معًا تنتج خصوبة بسبب المعادن التي تحتوي عليها. كما أنه غني بالحديد والكالسيوم ونسبة عالية من القلوية ، يساعد هذا العصير على تغذية الجهاز التناسلي والحفاظ على صحة خلاياك. طريقة الصنع: في الخلاط ، أضيفي سيقان الكرفس ، تفاحة ، نصف بوصة من الزنجبيل ، وحفنة من البقدونس.

