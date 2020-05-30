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أخبار البلد

"الصحفيين": توافر كحول وكمامات للأعضاء بدءا من اليوم

السبت 30/مايو/2020 - 02:30 ص
نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
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أ ش أ
أكد أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بمجلس نقابة الصحفيين مواصلة تعزير الشق الوقائي للصحفيين وأسرهم، من خلال استئناف اتاحة مستلزمات التعقيم والكمامات والمطهرات، من مصانع وزارة الانتاج الحربي، لضمان جودة المنتج.

وأضاف عبدالمجيد: "تتوافر اليوم من العاشرة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا عبوات الكحول سعة لتر، بسعر 100 جنيه، وكمامات n95 بطبه بسعر 20 جنيهًا وبدون طبه بسعر 15 جنيهًا، وعبوة 4 لتر هيدروكلوريد الصوديوم المركز لتطهير الأسطح بسعر 25 جنيهًا."

ونوه عبدالمجيد بأنه تواصل مع الهيئة العربية للتصنيع لإتاحة منتجات مصنع "قادر" للصحفيين لتوفير علب الكمامات الجراحية سعة 50 كمامة، عالية الجودة والتعقيم، وبأسعار مناسبة سيعلن عنها فور تسلمها.

وتابع أنه بالنسبة للشق العلاجي، تتابع اللجنة تقديم خدماتها اليومية، لكل من يطلب الدعم الطبي المتنوع، إلى جانب دعم الصحفيين وأسرهم المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، حيث يتم دعم الصحفيين وأسرهم بمختلف درجات القرابة، قدر المستطاع وعلى مدار الساعة.
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