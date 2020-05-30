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رياضة

الإنتاج الحربي يعتزم صرف الدفعة الثانية من رواتب فريق الكرة

السبت 30/مايو/2020 - 03:53 ص
الإنتاج الحربي
الإنتاج الحربي
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محمد رشاد

تعتزم إدارة نادى الإنتاج الحربى برئاسة اللواء أشرف عامر صرف الدفعة الثانية والاخيرة  من مستحقات اللاعبين والمقدرة بشهر ونصف خلال الايام المقبلة بعد صرف الدفعة الاولى والمقدرة بشهر ونصف أيضًا خلال الفترة السابقة للوفاء بالاتفاق الذى تم بالتراضى بين النادى واللاعبين.


وكشف مصدر مسئول بالإنتاج الحربى كواليس الاتفاق الذى تم بين اللاعبين وإدارة النادى بعد الأزمة المالية التى ضربت النادى بسبب أزمة كورونا.



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وقال المصدر، فى تصريحات لصدى البلد ، "اتفقنا مع اللاعبين على التنازل عن نسبة 30% من عقودهم حال إلغاء بطولة الدوري العام هذا الموسم بينما فى حالة إستكمال المسابقة وإقرار عودتها سيحصل اللاعبين على عقودهم كاملة دون أى تخفيض".


وفى وقت سابق أعلن خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى تخفيض عقود لاعبى فريقه 30% بسبب أزمة فيروس كورونا، والتى تسببت فى تجميد النشاط الكروى لمدة شهر كامل.


وقال مهدى "عقدنا جلسة مع اللاعبين  ووجدنا منهم تفهما كاملا للأزمة الراهنة وتم الاتفاق على تخفيض عقود اللاعبين بنسبة 30% لمواجهة الأزمة المالية التى ضربت كل أندية العالم دون استثناء.


وكشف مصدر مسئول بالإنتاج الحربى أسباب عدم تخفيض رواتب الجهاز الفنى بقيادة مختار مختار، مثلما حدث مع لاعبى الفريق، وقال المصدر إن رواتب الجهاز الفنى للإنتاج ضعيفة مقارنة برواتب الأجهزة الفنية الأخرى لأندية الدورى، ومختار مختار المدير الفنى تلقى عروضًا بالجملة للرحيل عن النادى مقابل رواتب خيالية فى أوقات سابقة وتمسك باستمرار رحلته مع الإنتاج، لذا فلن نفكر فى تخفيض عقودهم التى تعد فى الأساس منخفضة".


وحرص مختار مختار على عقد جلسة مع مسئولى ناديه وأفراد الجهاز المعاون لمناقشة خطط الاستعداد لعودة مسابقة الدورى العام، حيث طالب المدير الفنى لاعبيه التدريب على فترتين صباحًا ومساءًا بالعزل المنزلى لرفع معدلات الحرق وتجنب زيادة الوزن ضمن خطة الحفاظ على اللياقة البدنية للاعبين لحين عودة النشاط الكروى.


وطلب مختار مختار من جهازه المعاون وتحديدًا محمد عبد الله المدرب العام للفريق مُراقبة أوزان اللاعبين خلال فترة توقف النشاط، على أن يتم ذلك بشكل يومى حتى يُحافظ جميع لاعبى الفريق على الوزن المثالى، خاصة أن الجهاز الفنى طلب من اللاعبين تنفيذ برنامج تدريبى يوميًا من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية.

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