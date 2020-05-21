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رياضة

الإنتاج الحربي: جاهزون لبدء التدريبات.. وندعم الدولة في أي قرار

الخميس 21/مايو/2020 - 12:43 م
فريق الإنتاج الحربي
فريق الإنتاج الحربي
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محمد السعيد
أكد خالد مهدي مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي، أن ناديه جاهز لخوض التدريبات بمجرد سماح الدولة بفتح مقرات التدريبات أمام الأندية استعدادا لاستكمال مسابقة الدروي.

وكان أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أكد منذ ساعات قليلة، أن سيتم السماح للأندية باستئناف تدريباتها بصورة فردية، بداية من منتصف شهر يونيو المقبل.

وقال خالد مهدي لـ " صدى البلد": "جاهزون لاستئناف التدريبات في الموعد الذي حددته الدولة، مقر تدريبات الإنتاج الحربي جاهز لاستقبال اللاعبين  ومعقم بشكل كامل".

وأضاف: "نادي الإنتاج الحربي يدعم الدولة في أي قرار تتخذه، بشأن العودة النشاط الرياضي".

يذكر أن نادي الإنتاج الحربي يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 23 نقطة.
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