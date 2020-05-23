AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مختار مختار يحذر لاعبي الإنتاج الحربي من خطورة الإسراف في تناول كعك العيد

السبت 23/مايو/2020 - 08:16 ص
مختار مختار
مختار مختار
Advertisements
محمد رشاد
حذر مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى لاعبيه من خطورة الإسراف فى تناول "الكعك والبسكويت" فى أيام عيد الفطر، خشية عودة النشاط الكروى فى أى وقت وزيادة أوزانهم بصورة هائلة. 



ويكثف مختار مختار اتصالاته بجهازه المعاون لمناقشة خطة الاستعداد لعودة بطولة الدوري حال إقرار اللجنة الخماسية باتحاد الكرة عودة المسابقة بشكل رسمى، لاسيما بعد طول فترة التوقف ومعاناة اللاعبين من انخفاض اللياقة البدنية، مطالبًا اللاعبين بالتدريب على فترتين صباحًا ومساء بالعزل المنزلى لرفع معدلات الحرق وتجنب زيادة الوزن ضمن خطة الحفاظ على اللياقة البدنية للاعبين لحين عودة النشاط الكروى.

وطلب مختار مختار من جهازه المعاون وتحديدًا محمد عبد الله المدرب العام للفريق مُراقبة أوزان اللاعبين خلال فترة توقف النشاط، على أن يتم ذلك بشكل يومى حتى يُحافظ جميع لاعبى الفريق على الوزن المثالى، خاصة أن الجهاز الفنى طلب من اللاعبين تنفيذ برنامج تدريبى يوميًا من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية.

وينتهى تعاقد الانتاج الحربى مع مختار مختار بنهاية الموسم الجارى وتلقى المدرب المخضرم عروض بالجملة للرحيل عن النادى إلا أنه رفضها مفضلا الاستمرار مع الانتاج .

وبدأ مختار مختار دراسة المراكز التى تحتاج للتدعيم فى فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بالإضافة لتحديد قائمة الراحلين عن الفريق تمهيدًا لوضع الرتوش الاولى فى فترة توقف الدوري انتظارًا لحسم مصير المسابقة سواء بعودتها او الغاؤها ومن ثم  اتخاذ القرارات النهائية فى هذا الشأن استعدادًا للموسم الجديد .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مختار مختار يحذر نجوم الإنتاج الحربى من زيادة الوزن: الكيلو بـ 1000 جنيه

مختار مختار يحذر لاعبي الإنتاج الحربي من الحلوي

الإنتاج الحربى يصدر قرارا بشأن ظهور لاعبيه فى البرامج التليفزيونية

علي جبر يوضح كيف يقضي وقته خلال توقف النشاط الكروي.. بسبب فيروس كورونا

بتعمل إيه في الحظر .. رياضيون يتحدثون عن طقوس الحفاظ على اللياقة البدنية

طلائع الجيش يمد أجازة لاعبيه حتى الأول من مايو المقبل بسبب كورونا

ترشيحاتنا

الإفتاء: يجوز أداء صلاة العيد بالمنزل جماعة أو فرادى

توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 23 /5 /2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

سعر الريال السعودى اليوم السبت 23 مايو 2020

أحمد عزت.. من طفل بـ ليالي الحلمية إلى شيخ في الاختيار

لو مسافر قبل العيد .. تعرف على مواعيد القطارات اليوم السبت

أخبار الرياضة.. عقب مفاوضات الأبيض.. الخطيب يحسم ملف وليد أزارو مع الأهلي.. صفقة من العيار الثقيل يقترب الزمالك من تحقيقها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كل يوم لوك جديد .. أروى تخطف الأنظار فى رمضان 2020

حالة نادرة .. امرأة تضع 4 توائم متطابقين 100% | صور

أشهر أكلات عيد الفطر .. 7 أضرار لتناول الرنجة