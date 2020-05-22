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رياضة

الأخيرة تنتفع بموجبه بـ استاد السلام.. الإنتاج الحربي يكشف تفاصيل عقده مع استادات القابضة

الجمعة 22/مايو/2020 - 10:05 م
صدى البلد
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ملك موسى
كشفت الهيئة القومية للإنتاج الحربي تفاصيل تعاقدها المبرم مع شركة "استادات القابضة" والتي حصلت الشركة بموجبه على حق الانتفاع لبعض منشآت الهيئة ومن بينها استاد السلام.

وأكدت الهيئة ترحيبها باستقبال كافة الأندية والمنتخبات وشركات الرعاية المختلفة لممارسة أنشطتها على تلك المنشآت وفقا لما تبرمه من اتفاقات وعقود مع شركة استادات القابضة المكلفة بالإدارة.

وأشارت الهيئة- في بيان مشترك- مع شركة استادات القابضة، على أن توقيع الشركة لأي من هذه الاتفاقات والعقود، يكون في إطار بنود وأحكام عقدها المبرم مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي، ومنها أن الشركة المكلفة بالإدارة هي المسئولة وحدها عن تنفيذ أي التزامات ناشئة عما تبرمه من اتفاقات وعقود مع الغير، خلال فترة سريان عقد الإدارة.

وأوضحت أن الشركة تتحمل المسئولية عن أي إخلال ببنود اتفاقاتها وتعاقداتها مع الغير، مع ضرورة حصولها على موافقة كتابية من الهيئة قبل إبرامها لأي اتفاقات أو عقود تتجاوز مدتها سنة.

وشددت الهيئة على ثقتها في أن العقد المبرم من شركة " استادات القابضة " من شأنه تطوير تلك المنشآت بما يعود بالفائدة الكبيرة على الرياضة المصرية وكافة أبناء وطننا الغالي.
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