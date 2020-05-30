AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

صحة بئر العبد: الاشتباه في 33 حالة وسلبية نتائج 27 منهم منذ بداية كورونا

السبت 30/مايو/2020 - 08:27 ص
صدى البلد
Advertisements
احمد صالح
أعلنت الإدارة الصحية بمدينة بئر العبد محافظة شمال سيناء أن نتائج التحاليل الطبية الواردة من معامل وزارة الصحة للحالات الثلاثة المحتجزة بمستشفى بئر العبد المركزي والمشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد جاءت كالتالي :

الأولى أخصائي تحاليل طبية بمستشفى بئر العبد من محافظة الغربية والنتيجه سلبيه
أما الحالة الثانية لعاملة بشركة كير سرفيس بالمستشفى والنتيجة جاءت سلبية.
بينما كانت الحالة الثالثة لسيدة من قرية نجيلة ونتيجة تحليل المسحة جاءت إيجابية

وطالبت ادارة الطب الوقائي ببئر العبد من المواطنين بضرورة توخى الحذر والالتزام بالمنزل وفي حالة الخروج يكون للضرورة القصوى مع اتباع الإجراءات الاحترازية بلبس الكمامة وواقي الايدي.

وقال الدكتور طارق شوكه وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء إن إجمالى الحالات المشتبهة فيها من بداية الأزمة بلغت ٣٣ حالة وجاءت نتائج التحاليل السلبية ٢٧ حالة .

بينما جاءت نتائج التحاليل الإيجابية ٦ حالات تم شفاء ٢ منهم ' وتم حجز ٢ آخرين بمستشفى ابو خليفة بالإسماعيلية وحجز حالة بمستسفي العريش العام واخري بمستشفي بءر العبد .

وأكد وكيل وزارة الصحة، أن هناك فريقا وقائيا وفريقا من التضامن الاجتماعى وفريق من الهلال الأحمر يتولون عمليات التوعية المستمرة لجيران الحالات المصابة بالفيروس للحد من انتشاره .

اقرأ أيضا..
محمية الأحراش برفح سيناء.. الطبيعة الساحرة والأشجار والنباتات النادرة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سيناء خالية من كورونا.. 8 حالات اشتباه ونتائج التحاليل سلبية.. المحافظ يعلن رفع درجة الاستعداد لـ القصوى.. تجهيز 5 مستشفيات و10 مدارس للعزل

محافظة مصرية وحيدة لم يدخلها كورونا.. لماذا؟

لإجراء الكشف الطبي لها.. حصر أسر انتقلت من بورسعيد لشمال سيناء

تخصيص 4 مستشفيات في شمال سيناء للحجر الصحي

ربنا كتب لي عمر جديد.. كيف نجا الحاج عفيفي من الموت بسبب كورونا؟.. صور

كورونا يضرب شمال سيناء.. ظهور أول حالة إصابة وعزلها بمستشفى بئر العبد

ترشيحاتنا

طفل حديث الولادة ينجو بأعجوبة من محاولة لدفنه حيًا.. تعرف على التفاصيل

نرمين ماهر تنعى الفنان الراحل حسن حسنى

تأجيل فواتير الكهرباء والمياه.. 7 وسائل لدعم المواطنين في طوارئ كورونا

دعوة مصري مظلوم تخسف بك الأرض.. عائشة الرشيد تقصف جبهة النائبة الكويتية صفاء الهاشم

حالة من الذعر بعد سرقة قرود عينات اختبار فيروس كورونا في الهند.. تفاصيل

احم نفسك بالكمامة وتجنب الغرامة..عودة العمل بالمنشأت الشرطية والحكومية أول يونيو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير خصم.. تعرف على سعر قميص درة فى أحدث جلسة تصوير

حالة من الذعر بعد سرقة قرود عينات اختبار فيروس كورونا في الهند.. تفاصيل

بسبب شجار على «تابلت».. مراهق يقتل شقيقته أثناء نومها ويعترف بجريمته