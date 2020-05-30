صحة بئر العبد: الاشتباه في 33 حالة وسلبية نتائج 27 منهم منذ بداية كورونا

أن

التحاليل الطبية الواردة من معامل وزارة الصحة للحالات الثلاثة المحتجزة بمستشفى بئر العبد المركزي والمشتبه بإصابتهم بفيروس

المستجد جاءت كالتالي :

الأولى أخصائي تحاليل طبية بمستشفى بئر العبد من محافظة الغربية والنتيجه سلبيهأما الحالة الثانية لعاملة بشركة كير سرفيس بالمستشفى والنتيجة جاءت سلبية.بينما كانت الحالة الثالثة لسيدة من قرية نجيلة ونتيجة تحليل المسحة جاءت إيجابيةوطالبت ادارة الطب الوقائي ببئر العبد من المواطنين بضرورة توخى الحذر والالتزام بالمنزل وفي حالة الخروج يكون للضرورة القصوى مع اتباع الإجراءات الاحترازية بلبس الكمامة وواقي الايدي.وقال الدكتور طارق شوكه وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء إن إجمالى الحالات المشتبهة فيها من بداية الأزمة بلغت ٣٣ حالة وجاءت نتائج التحاليل السلبية ٢٧ حالة .بينما جاءت نتائج التحاليل الإيجابية ٦ حالات تم شفاء ٢ منهم ' وتم حجز ٢ آخرين بمستشفى ابو خليفة بالإسماعيلية وحجز حالة بمستسفي العريش العام واخري بمستشفي بءر العبد .وأكد وكيل وزارة الصحة، أن هناك فريقا وقائيا وفريقا من التضامن الاجتماعى وفريق من الهلال الأحمر يتولون عمليات التوعية المستمرة لجيران الحالات المصابة بالفيروس للحد من انتشاره .اقرأ أيضا..