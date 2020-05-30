AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

عشرة العمر .. فيفي عبده تنعي حسن حسني بكلمات مؤثرة

السبت 30/مايو/2020 - 08:41 ص
صدى البلد
Advertisements
منار نور
نعت الفنانة فيفي عبده ، الفنان حسن حسني الذي توفي فجر اليوم إثر أزمة قلبية عن عمر ناهز الـ89 عامًا.

وكتبت فيفي عبده من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام : " انا لله و انا اليه راجعون توفي إلي رحمة الله عشرة العمر الفنان القدير حسن حسني الله يرحمه و يجعل مثواه الجنة يا رب. نسألكم الدعاء ". 

وتوفي  الفنان الكبير حسن حسني  فجر اليوم ، قبل أن يكمل عامه الـ89 بعد رحلة عطاء كبيرة، قدم خلالها عددا  كبيرا  الأدوار الخالدة.

وشارك حسني على مدى أكثر من نصف قرن في نحو 200 فيلم، إضافة إلى المسلسلات الدرامية والسهرات التلفزيونية والأعمال المسرحية.
ومن أبرز أفلامه (سواق الأتوبيس) و(المساطيل) و(سارق الفرح) و(عبود على الحدود) و(ليلة سقوط بغداد) و(خارج على القانون) و(الديكتاتور) و(على جثتي).

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الله يرحمك ياعمي.. حمادة هلال يطلب الدعاء للراحل حسن حسني

وجعت قلبي.. هنيدي يودع حسن حسني بكلمات مؤثرة

صورة وتعليق.. رامي صبري ينعي الراحل حسن حسني

فنان عظيم لن يتكرر.. مصطفي قمر ينعي حسن حسني

ربنا يرحمك انت وبابا.. إيمى طلعت زكريا تنعى حسن حسنى

تامر عاشور ينعى حسن حسني: اللهم اغفر له بمغفرتك وارحمه برحمتك

ترشيحاتنا

دعاء قبل النوم من 6 كلمات.. ردده النبي 3 مرات كل ليلة

بمكونات منزلية.. وصفات سحرية للتخلص من حب الشباب في أسرع وقت

إن العين لتدمع.. بيومي فؤاد يودع حسن حسني

خروج كايلي جينر من قائمة فوربس للأثرياء بسبب كذب عائلة كارديشان

طفل حديث الولادة ينجو بأعجوبة من محاولة لدفنه حيًا.. تعرف على التفاصيل

اشتري آيفون 7 بـ 2700 جنيه فقط..عرض جبار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير خصم.. تعرف على سعر قميص درة فى أحدث جلسة تصوير

حالة من الذعر بعد سرقة قرود عينات اختبار فيروس كورونا في الهند.. تفاصيل

بسبب شجار على «تابلت».. مراهق يقتل شقيقته أثناء نومها ويعترف بجريمته