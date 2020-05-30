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حوادث

تناولوا وجبة فاسدة.. إصابة ربة منزل وطفلتيها بتسمم في سوهاج

السبت 30/مايو/2020 - 10:07 ص
سيارة اسعاف
سيارة اسعاف
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خالد رياض
استقبلت مستشفي سوهاج العام، ربة منزل وابنتيها مصابين باعراض تسمم غذائي عقب تناولهم وجبة طعام منزلية فاسدة بمنزلهم بنجع النجار دائرة مركز سوهاج.

كان اللواء حسن محمود، مدير امن سوهاج، تلقي إشارة من مستشفي سوهاج العام بوصول كل من "سهام.ج.ق" 30 عاما، وابنتيها، "شيماء محمد عبد النبي" 7 سنوات، "منة الله محمد عبد النبي" 4 سنوات، مصابين بارتفاع في درجة الحرارة مع قيئ.


وبسؤال الاولي أفادت بتناولهم وجبة طعام في المنزل مما نتج عنه اصابتهم، ونفت الشبهة الجنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.


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