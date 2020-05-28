جامعة سوهاج تعلن عن موعد استقبال أبحاث الطلاب على المنصة الالكترونية

أقرأ ايضا :





وقال الدكتور محمود ابو العز المدير التنفيذي للمعلومات، ان الجامعة قامت بتدشين منصة الكترونية أعدها مركز نظم المعلومات الادارية (MIS)





ويمكن للطالب من خلالها رفع الابحاث المقررة عليه على الرابط التالي mis.sohag-univ.edu.eg/res مشيرا الى ان مركز الخدمات الالكترونية قد سخر كل امكاناته لخدمة الطلاب خلال تلك الظروف الراهنة .





واضاف الدكتور أحمد مسعود مدير مركز نظم المعلومات الادارية، ان الطلاب المسموح لهم برفع الابحاث هم طلاب سنوات النقل فقط الذين قامو بإنشاء حساباتهم على المنصة في الفترة الماضية وفي حالة وجود أي استفسارات اثناء رفع الابحاث يمكن للطالب الاتصال على رقم 01099785457 او ارسال رسالة على صفحة الفيسبوك facebook.com/sohag.mis وسيتم استقبال الاستفسارات والشكاوى على مدار اليوم كاملا.





اقرا ايضا

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 في سوهاج



