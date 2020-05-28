جامعة سوهاج تعلن عن موعد استقبال أبحاث الطلاب على المنصة الالكترونية

أعلن الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج انه قد تقرر استقبال ابحاث طلاب سنوات النقل على المنصة الالكترونية ابتداء من يوم السبت 30 مايو الجاري، وحتى الخميس 2 يوليو 2020، وذلك طبقا للجدول الزمني المعلن مسبقا، مشيرا الى المنصة سوف تستقبل الابحاث لعدد 39228 طالبا بإجمالى 220 الف بحث، مناشدا الطلاب بضرورة الاطلاع على الجدول الزمني والالتزام به ورفع الابحاث أولا بأول وعدم تأجيل الرفع الى اللحظات الاخيرة .
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وقال الدكتور محمود ابو العز المدير التنفيذي للمعلومات، ان الجامعة قامت بتدشين منصة الكترونية أعدها مركز نظم المعلومات الادارية (MIS)
ويمكن للطالب من خلالها رفع الابحاث المقررة عليه على الرابط التالي mis.sohag-univ.edu.eg/res مشيرا الى ان مركز الخدمات الالكترونية قد سخر كل امكاناته لخدمة الطلاب خلال تلك الظروف الراهنة .
واضاف الدكتور أحمد مسعود مدير مركز نظم المعلومات الادارية، ان الطلاب المسموح لهم برفع الابحاث هم طلاب سنوات النقل فقط الذين قامو بإنشاء حساباتهم على المنصة في الفترة الماضية وفي حالة وجود أي استفسارات اثناء رفع الابحاث يمكن للطالب الاتصال على رقم 01099785457 او ارسال رسالة على صفحة الفيسبوك facebook.com/sohag.mis وسيتم استقبال الاستفسارات والشكاوى على مدار اليوم كاملا.
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