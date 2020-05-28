AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة سوهاج تعلن عن موعد استقبال أبحاث الطلاب على المنصة الالكترونية

الخميس 28/مايو/2020 - 06:00 م
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
Advertisements
خالد رياض
أعلن الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج انه قد تقرر استقبال ابحاث طلاب سنوات النقل على المنصة الالكترونية ابتداء من يوم السبت 30 مايو الجاري، وحتى الخميس 2 يوليو 2020، وذلك طبقا للجدول الزمني المعلن مسبقا، مشيرا الى المنصة سوف تستقبل الابحاث لعدد 39228 طالبا بإجمالى 220 الف بحث، مناشدا الطلاب بضرورة الاطلاع على الجدول الزمني والالتزام به ورفع الابحاث أولا بأول وعدم تأجيل الرفع الى اللحظات الاخيرة .


أقرأ ايضا :

وقال الدكتور محمود ابو العز المدير التنفيذي للمعلومات، ان الجامعة قامت بتدشين منصة الكترونية أعدها مركز نظم المعلومات الادارية (MIS


ويمكن للطالب من خلالها رفع الابحاث المقررة عليه على الرابط التالي mis.sohag-univ.edu.eg/res مشيرا الى ان مركز الخدمات الالكترونية قد سخر كل امكاناته لخدمة الطلاب خلال تلك الظروف الراهنة .


واضاف الدكتور  أحمد مسعود مدير مركز نظم المعلومات الادارية، ان الطلاب المسموح لهم برفع الابحاث هم طلاب سنوات النقل فقط الذين قامو بإنشاء حساباتهم على المنصة في الفترة الماضية وفي حالة وجود أي استفسارات اثناء رفع الابحاث يمكن للطالب الاتصال على رقم 01099785457 او ارسال رسالة على صفحة الفيسبوك facebook.com/sohag.mis وسيتم استقبال الاستفسارات والشكاوى على مدار اليوم كاملا.


اقرا ايضا

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 في سوهاج


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جامعة سوهاج توضح وضع الطلاب ذوي القدرات الخاصة من الامتحانات

تعرف على موعد إعلان موضوعات الأبحاث بكليات سوهاج

الجامعات تستعد للرسائل البحثية بإعلان خطط لمعايير الأبحاث.. استخدام المنصات الإلكترونية ومواقع الجامعات لإعلان الموضوعات.. وتسهيل التواصل مع أعضاء هيئة التدريس

جامعة القاهرة: إعلان جميع الموضوعات البحثية لكل مقرر بالكليات.. الخميس

جامعة حلوان تعلن ضوابط أبحاث طلاب النقل بحد أقصى 7 مايو.. التسليم عن طريق البريد الإلكتروني.. وتؤكد رفض أي مواد منقولة أو مقتبسة

جامعة حلوان : السماح للطالب الراسب في البحث التظلم خلال أسبوع

ترشيحاتنا

الزمالك يطلب من الصفاقسي توقيع حمزة المثلوثي إلكترونيًا

حادث مؤسف.. أب يتسبب في إصابة طفلته الرضيعة بالعمى والشلل الدماغي

ربنا يزيح الغشاوة من قلوبهم ..أول تعليق من رجاء الجداوي حول شائعة وفاتها

قتلوها مرتين.. غضب إيراني بعد ذبح فتاة على يد والدها

بينهم 91 مصريًا.. الكويت تسجل 845 إصابة جديدة و10 وفيات بـ فيروس كورونا

شربوا مخدرات وولعو فى جثة صاحبهم.. اعترافات المتهمين بقتل صديقهم وحرق جثته فى مبنى مهجور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انزل شغلك في أمان.. الكمامة والتباعد سلاح لمواجهة فيروس كورونا

لا تؤذي الإنسان.. 10 معلومات عن حشرة الزيز

بالأسود المخطط.. ريهام أيمن تتألق فى أحدث جلسة تصوير