موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 في سوهاج

قال ماهر عبد الخالق، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج ، ان نتيجة الشهادة الإعدادية عام 2020 من المقرر إعلانها الأسبوع القادم عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

واكد عبد الخالق ان اعمال الكنترول لازالت مستمرة حتي الآن لافتا إلى أنه سيتم التنسيق مع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج لكي يتم تحديد موعد إعلان النتيجة.

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وأكد عبد الخالق، أنه يجري الترتيب لإعلان النتيجة عن طريق رابط علي موقع مديرية التربية والتعليم.





ولفت عبد الخالق إلى أنه لم يتم تحديد موعد محدد لإعلان النتيجة لكنها سيتم إعلانها في أي يوم خلال الأسبوع القادم.