رئيس جامعة سوهاج يناقش مع اتحاد الطلاب آليات امتحانات نهاية العام

عقد الدكتور احمد عزيز رئيس جامعة سوهاج ،مساء اليوم، اجتماعًا "أون لاين"، عبر برنامج Zoom، مع مجلس اتحاد طلاب الجامعة، وذلك للوقوف على اخر المستجدات في شكل واليات امتحانات نهاية العام .





واستهل رئيس الجامعة حديثه بتوجيه رسالة طمأنينة الى الطلبة والطالبات، مؤكدا ان ادارة الجامعة حريصة كل الحرص على مصلحتهم اولا واخيرا .





وقال عزيز ان الجامعة منذ بداية جائحة كورونا وما ترتب عليها، تسعى دائما للتواصل مع طلابها، لتذليل كل العقبات التي تواجههم منذ تعليق الدراسة، مشيرا الى ان كل قرارات مجلس الجامعة تضع نصب اعينها مصلحة الطالب.





وقال عبد الوهاب علي محمود رئيس اتحاد طلاب الجامعة ان الاجتماع تناول





1- مواعيد الامتحانات وامكانية اجرائها في يومين اسبوعيا لكل كلية .

2- الجدول المبدئي لامتحانات الكليات المختلفة، على ان تكون الامتحانات فترة واحدة يوميا .

3- الاجراءات الاحترازية خلال العملية الامتحانية لضمان سلامة الطلاب والمراقبين .

4- شكل الورقة الامتحانية .

5- اضافة المقررات العملية والميدتيرم الى درجة نهاية العام

6- النظر في امكانية فتح مبنى من المدينة للمغتربين خلال الامتحانات .

7- قيام اعضاء هيئة التدريس بوضع امتحانات استرشادية قبل نهاية العام