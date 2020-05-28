جامعة سوهاج تنفذ 5 إجراءات لحماية القائمين على الامتحانات من كورونا.. تعرف عليها

طمأن الدكتور أحمد عبد العزيز، عضو المجلس الأعلى للجامعات، رئيس جامعة سوهاج، جميع العاملين في الإشراف على امتحانات الفرق النهائية وأعضاء هيئة التدريس حول اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا، حيث تم تشكيل لجنة من قبل الجامعة لوضع آليات إجراء الامتحانات وحمايتهم.

اقرأ ايضا:





لمراقبي اللجان وأعضاء هيئة التدريس.. اتبع هذه الخطوات لضمان سلامتك من كورونا بالامتحانات

عبر هذا الرابط .. البحث العلمي تجيب عن استفسارات الملكية الفكرية





وأوضح عبد العزيز في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أن اقتصار الامتحانات على السنة النهائية ساعد على وجود إمكانيات كبيرة في توزيع الطلاب على مساحات أوسع مما يقلل من خطر اصابة المشرفين والاستعانة بعدد اقل من المطلوب سنويا.

وتتضمن الإجراءات فى جامعة سوهاج ما يلى:

1- عدم السماح لأي من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والمشرفين بالدخول إلى اللجنة دون ارتداء الكمامات.

2- توفر الجامعة كمامات لجميع المتواجدين داخل اللجان ممن ليس لديهم كمامة.

3- سيتم إجراء عمليات التطهير قبل وبعد انتهاء الامتحان داخل اللجان.

4- سيتم وضع الأوراق الخاصة بالإجابة بعيدا عن متناول أيدي المصححين من أعضاء هيئة التدريس لمدة 24 ساعة قبل بدء التصحيح.

5- سيتم تخفيض عدد الطلاب داخل اللجان وتوزيعهم على 3 فترات في اليوم، لكي تعطى فترة زمنية أوسع لطلاب الكليات التي بها أعداد كبيرة.